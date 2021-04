Vaccini, si apre la prenotazione per le persone da 70 a 74 anni. Cosa c'è da sapere

Da lunedì 12 aprile potranno prenotare il vaccino anti-covid anche le persone da 70 a 74 anni, nate negli anni dal 1947 al 1951 compresi, vale a dire oltre 40mila persone assistite in provincia di Modena.

Il 19% di questi, pari a circa 7800 persone, è già stato vaccinato (con prima dose), in quanto appartenenti a categorie a rischio (persone estremamente vulnerabili) o al mondo del volontariato sanitario che è già stato immunizzato per la sua funzione fondamentale di supporto, in particolare alla campagna vaccinale e al sistema di emergenza-urgenza.

Così come avvenuto per le altre fasce di popolazione, l’Azienda USL di Modena ha individuato diverse modalità di prenotazione (indicate sotto). Ci si attende come al solito un picco nelle prime giornate, con relativo sovraccarico dei canali sia fisici che telefonici e digitali (in particolare questi ultimi ricevono le prenotazioni da tutto il territorio regionale): l’invito rimane quello a distribuirsi anche sulle altre giornate dove il carico di contatti si riduce sensibilmente, poiché gli appuntamenti previsti saranno sufficienti per tutti gli aventi diritto, sempre tenendo conto di tutto il carico di vaccinazioni già in essere – sia prime che seconde dosi – per le diverse fasce d’età e di rischio.

Persone 70-74 anni - I canali di prenotazione

Inizieranno lunedì 12 aprile le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini dai 70 ai 74 anni in su (cioè i nati dal 1947 al 1951) residenti in provincia di Modena o anche solo temporaneamente assistiti da un Medico di medicina generale in provincia di Modena. La vaccinazione è gratuita. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.

E’ possibile prenotare scegliendo tra uno di questi canali:

Il cittadino dovrà presentarsi puntuale al punto vaccinale portando con sé:

foglio di prenotazione

modulo consenso e scheda anamnestica (allegati alla prenotazione) compilati e firmati

documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria o codice fiscale (se disponibile)

Altre informazioni utili sono contenute nel foglio di prenotazione

Per le persone che sono costrette a letto: la situazione va segnalata all’operatore al momento della prenotazione, per la presa in carico della richiesta e la programmazione del vaccino al domicilio, in collaborazione col Medico di famiglia o con le USCA.

Proseguono anche le prenotazioni per tutte le altre fasce d’età. Si ricorda infine alle persone che devono effettuare la seconda dose al punto vaccinale di presentarsi con i moduli già compilati e firmati . In caso di smarrimento possono essere recuperati dal sito www.ausl.mo.it.

I dati della campagna vaccinale (aggiornati al 9 aprile 2021)

Sono quasi 123mila i modenesi vaccinati: oltre 56mila persone hanno già completato il ciclo vaccinale. In totale sono state 180mila le dosi inoculate in provincia di Modena dal 27 dicembre 2020 al 9 aprile 2021.

Sono questi i dati generali di una campagna vaccinale che in provincia, nonostante i rallentamenti nelle consegne delle forniture di vaccino, negli ultimi giorni ha superato le 5.000 dosi giornaliere, con una media dal 6 al 9 aprile di oltre 4.700 vaccini al giorno.

Rispetto alle nuove fasce cui è stata aperta la vaccinazione, i cosiddetti “estremamente vulnerabili”, sono già quasi 15mila i soggetti che hanno iniziato il ciclo vaccinale.

Classi di età aventi diritto alla vaccinazione

Classe di età Tot. assistiti Con appunt. già prenotato % prenotato sul totale assistiti Solo 1a dose effettuata %1a dose sul totale assistiti 2a dose effettuata (persone con vacc. completa) %Vacc. completa sul totale assistiti % e totale assistiti entrati nel ciclo vaccinale 75-79 anni 30234 7298 24,1% 15525 51,3% 1777 5,9% 81,4% 80-84 anni 27046 1084 4,0% 12032 44,5% 10691 39,5% 88,0% 85+ anni 28144 453 1,6% 3038 10,8% 20445 72,6% 85,0%

Altre categorie