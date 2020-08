“Semplicemente riciclabili”, al via una campagna sulla raccolta differenziata dei contenitori Tetra Pak

“Semplicemente riciclabili”: questo lo slogan della nuova iniziativa di comunicazione, promossa da Tetra Pak Italiana in collaborazione con il Gruppo Hera e con il patrocinio del Comune di Modena, rivolta ai cittadini modenesi per promuovere una raccolta differenziata di qualità, in particolare dei cartoni per bevande (latte, succhi, vino, sughi e altri alimenti) insieme a carta e cartone.

La campagna di informazione partirà il prossimo 2 settembre e si articolerà in affissioni stradali, dinamica sugli autobus urbani, spot radio e TV e post sui social network. Per tutto il mese di settembre (dal martedì al sabato), saranno inoltre presenti nei quartieri della città numerosi infopoint mobili in cui esperti informatori ambientali distribuiranno cartoline esplicative e forniranno informazioni utili per effettuare una raccolta differenziata di qualità.

Un esempio su tutti, le indicazioni sul corretto conferimento dei tappi dei contenitori Tetra Pak nei casi in cui sono presenti: il tappo va tolto e raccolto insieme alla plastica. Una volta rimosso, i contenitori vanno poi svuotati da eventuali residui alimentari, schiacciati e raccolti insieme a carta e cartone. Il materiale così conferito, sarà poi inviato alle cartiere, dove la cellulosa (principale componente delle confezioni) verrà separata da polietilene e alluminio attraverso il normale processo di produzione cartaria senza aggiunta di prodotti chimici, per poi essere utilizzata nella produzione di nuovi materiali a base cellulosica (ad es. nuova carta da imballaggio, cancelleria, ecc.).

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi ricorda che la raccolta differenziata nel 2019 si è attestata al 64,3%, quota che, pur essendo in crescita rispetto agli anni precedenti, va incrementata sempre più. Una corretta gestione dei rifiuti è legata strettamente anche ad elementi culturali, l’Amministrazione accoglie quindi di buon grado tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione, informazione ed educazione dei cittadini.

“Siamo molto contenti di aver partecipato alla campagna promossa da Tetra Pak - afferma Antonio Dondi, Direttore Servizi Ambientali Hera Spa - Per noi la qualità delle raccolte differenziate, e fra queste quella di carta e cartone, è di estrema importanza. Da quanto bene si separano i rifiuti dipende il futuro del riciclo e dell’economia circolare, obiettivo strategico del nostro Gruppo. Questa iniziativa va esattamente in questa direzione.” “Questa campagna informativa - spiega Francesco Faella, presidente Tetra Pak Italiana - rappresenta per noi un’occasione per condividere con i cittadini di Modena il valore delle confezioni Tetra Pak ® riciclabili al 100% e l’importanza di una corretta raccolta differenziata all’interno di un percorso di economia circolare che rispetta e tutela l’ambiente. Un percorso in cui ogni singolo cittadino ha un ruolo determinante”.