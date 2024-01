Dieci anni fa la rotta del Secchia, i comitati: "Non è stato fatto più nulla

"Dalla data che si celebra tristemente oggi le autorità preposte alla gestione e alla messa in sicurezza del sistema idraulico modenese hanno eseguito soltanto lavori di ripristino e consolidamento, che consentono di garantire un grado di sicurezza di portata appena ventennale (TR 20 per il fiume Secchia), quando i riferimenti per la sicurezza dovrebbero essere a livello di TR200 (o comunque almeno a piena centenaria): praticamente si è alla mercé di qualsiasi evento idrogeologico anche di natura comune per la stagione".

E' questa l'amara considerazione mossa dai Comitati che si battono per la sicurezza idraulica del territorio e che hanno deciso di intervenire oggi, nell'anniversario della rotta del fiume Secchia, il 19 gennaio 2014. Quella domenica mattina in cedimento dell'argine di destra idraulica a San Matteo di Modena riversò le acque del Secchia s una vasta porzione della Bassa, mandando sott'acqua in particolare Bastiglia e Bomporto. Un cotesto nel quale perse la vita anche una persona, il bastigliese Oberdan Salvioli.

I comitati cittadini Secchia, ArginiaMO, Salute Ambientale di Campogalliano e Modena Respiriamo Aria Pulita analizzano: "Fin dagli anni '90 la cassa d'espansione del Secchia si è rivelata insufficiente per la difesa del territorio, affetta da errori di progetto (evidenziati dagli stessi tecnici). Nonostante tale consapevolezza non è stato fatto più nulla: le uniche opere eseguite sono state sulle arginature a valle, grazie alla sveglia improvvisa data dalla tragica alluvione del 2014 al sonno trentennale delle coscienze politiche. Ma si tratta, come si diceva, soltanto di interventi di rialzo e di risagomatura delle arginature nei punti più bassi e critici, come per esempio a Ponte Alto. Di fatto, la cassa di espansione funziona solo se si tratta di piene dette “piccole”, non riuscendo a trattenere in alcun modo quantità d’acqua importanti, che sono quelle che causano i disastri ambientali nel territorio come nell’anima delle persone che ci devono vivere in quei territori".

"Invece, ogni evento di piena che transita a valle della cassa di espansione fino al Po viene sbandierato come un vero successo, quasi un evento unico. La piena di maggio 2023, presentata dall’amministrazione modenese come una "tra i massimi livelli mai raggiunti", collide con i dati delle piene più recenti (12/12/2017 e 8/12/2020): piene ordinarie, dette “piccole”, che non rappresentano nulla di eccezionale come appunto i politici e gli amministratori tentano di fare passare, con buona probabilità per coprire le inadeguatezze proprie e del sistema, nascondendosi inoltre dietro al paravento fumoso del cambiamento climatico".

A coronamento di questo deludente quadro, dobbiamo menzionare che abbiamo incontrato per varie volte l’AIPO esponendo loro domande precise. Purtroppo, le risposte attese almeno sul piano delle cose concrete da fare non sono mai arrivate - proseguono i comitati - Le uniche opere pubbliche che sembra dovranno avere inizio nel 2024 (dopo decenni di gestazione e cambi di progetto) sono il nuovo Ponte dell'Uccellino ed un miglioramento della cassa di espansione del Secchia. Anche qui purtroppo, è necessario sottolineare che anche nella migliore delle ipotesi del rispetto dei tempi di realizzazione, nessuna di queste inciderà sulla sicurezza idraulica relativamente alle piene dette “bicentenarie”, che sono quelle che la comunità scientifica internazionale preconizza per le opere infrastrutturali idrogeologiche. Da sottolineare che proprio questo livello di sicurezza TR200 rappresenta il punto di equilibrio tra investimenti necessari per la sicurezza e costi derivanti dalle alluvioni. Auspichiamo che le prossime elezioni regionali ed amministrative portino ad amministrazioni capaci di dare una svolta a questo trentennale inaccettabile immobilismo".