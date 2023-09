Stazione Piccola insicura, sopralluogo di Prefetto e Questore. Riqualificazione a inizio 2024

La situazione relativa alla sicurezza dell due stazio i ferroviari modenesi è stata al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Alessandra Camporota nel pomeriggio di ieri. Alla riunione, infatti, era presente il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna che ha riferito circa un programmato potenziamento delle risorse umane del locale Posto Polfer.

L'incontro è stato preceduto da un sopralluogo effettuato dal Prefetto, accompagnato dal Questore e dal Dirigente del Compartimento Polfer proprio in piazza Manzoni, per sincerarsi dello stato in cui versa l'area della Stazione Piccola. Come noto, i locali e i treni abbandonati sono diventati negli ultimi mesi rifugio per sbandati, spacciatori e tossicodipendenti - La stazione vive in una sorta di limbo, in attesa del progetto di riqualificazione che vedrà il restauro dell'edificio storico e la realizzazione della sede regionale della Fondazione Its Maker, con un investimento di 4,3 milioni.

Al riguardo, il Referente Sicurezza di FER presente alla riunione ha delineato le varie fasi dei lavori che dovrebbero avviarsi all’inizio del prossimo anno. Un progetto che cambierà sensibilmente l'area, con la realizzazione di un nuovo sottopasso in strada Morane, nuovi edifici residenziali e l'ampliamento del parco della Resistenza. Una trasformazione imponente per la quale però non vi sono tempi certi: come sempre accade in questi casi, l'abbandono offre il fianco al degrado e al proliferare della microcriminalità. Secondo quanto riportato dalla Prefettura, non sono al momento previsti interventi particolari nell'area.

Nel corso della riunione i partecipanti hanno preso atto dell'impulso che loro stessi hanno dato nell’ultimo periodo alle attività di prevenzione e repressione dei reati nei quadranti a maggiore rischio della Città, "che ha consentito di ottenere significativi risultati, attraverso interventi congiunti di tutte le Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, integrati, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, da personale dell’AUSL, dell’Ispettorato del Lavoro e del Comune di Modena".

Questi interventi, già definiti in occasione delle ultime riunioni del Comitato, tra cui anche quello presieduto dal Ministro dell’Interno dello scorso 1° agosto, saranno ulteriormente implementati con particolare riferimento alle zone adiacenti alla stazione ferroviaria: Piazza Dante, Viale Crispi, Via Ferrari, Via Dante, Corso Vittorio Emanuele, teatro di gravi fatti e di episodi giornalieri di piccola criminalità.

Il Prefetto ha sottolineato "la necessità di continuare a mantenere la massima attenzione sulla crescente domanda di sicurezza proveniente dalla collettività e, pertanto, l’esigenza di perseguire, con azioni integrate, più elevati livelli di tutela generale e di tranquillità per i cittadini, in attuazione del Patto per Modena sicura".