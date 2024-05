Comparto Vaciglio-Morane. i residenti danno vita ad un comitato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel nuovo comparto residenziale sorto nell'area Vaciglio-Morane e non ancora completato i residenti si stanno organizzando per dare vita ad un comitato. Si chiama Comitato Inquilini Parco Estense e si presenta ufficialmente alla città nella festa che si terrà sabato 18 maggio 2024 presso l'area di via Nilde Iotti.

"Come Comitato nasciamo per rappresentare le esigenze e gli interessi degli inquilini del comparto Parco Estense di Modena, ovvero degli inquilini dei civici n. 72, 76, 90, 94, 108, 120, 126 di Via Nilde Iotti in Modena nei confronti della proprietà degli stabili. Questo perché le suddette palazzine, dedicate esclusivamente per l’affitto a canone concordato, sono di proprietà di un Fondo e gestite da una Società di Gestione Immobilare di Roma e, questa lontananza dal territorio di Proprietà e Gestione, rendono non solo più onerose le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ma anche molto più lente. Oltretutto l’impossibilità attuale di avere un dialogo vis à vis con Proprietà e Gestore, tarpa le ali a qualsivoglia iniziativa di autogestione delle palazzine, non permettendo a noi inquilini di poter ridurre le spese extra affitto e, nel contempo, migliorare la socialità all’interno del comparto".

"Come Comitato Inquilini Parco Estense vogliamo essere una voce forte che non solo rappresenta gli interessi e le preoccupazioni di tutti i residenti del Parco Estense, ma che si impegna a promuovere la socialità dell'abitare rendendo il Comparto non solo un luogo in cui rincasare la sera per dormire, ma un ambiente urbano inclusivo e accogliente - aggiungono i residenti - Vogliamo promuovere una cultura di solidarietà e collaborazione che rafforzi il senso di appartenenza alla comunità e migliorare la qualità della vita per tutti i residenti".

Il completamento del comparto per quanto riguarda la parte privata è ancora in coso e nei prossimi mesi potrà essere accessibile anche il parco, con un’area cani e un’area per il gioco del basket destinata agli adolescenti, in aggiunta ai giochi per bambini già previsti. Lungo il nuovo asse viario all’altezza delle palazzine in affitto convenzionato, verrà realizzata un’ulteriore piastra rialzata per indurre una riduzione della velocità dei veicoli, in linea con la destinazione a zona 30 della zona e in modo da dissuadere a un utilizzo della strada come bypass dalla tangenziale e da via Morane.

Infine, è allo studio una ulteriore modifica al piano di sviluppo dell’area per introdurre servizi di prossimità all’interno del comparto, come un bar-gelateria, una lavanderia a gettoni o un ambulatorio medico o spazi per lo svolgimento di iniziative culturali.