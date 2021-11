VIDEO | Nuovo Polo Conad, il Comitato di rivedere un progetto troppo impattante

Dopo due confronti con l'Amministrazione, il 15 ottobre e il 3 novembre, il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca interviene nuovamente per far sentire la propria voce sul progetto di ampliamento del polo logistico Conad. Il nuovo hub, che prevede il recupero del complesso Civ&Civ abbandonato da anni, porta con sè diverse preoccupazioni per i residenti, soprattutto dal punto di vista ambientale e della viabilità. Il Comitato si confronterà direttamente con il sindaco, portando le proprie proposte, in un incontro fissato per il 19 novembre.