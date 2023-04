Folla in centro per il comizio del 25 Aprile, "La resistenza deve continuare"

In un centro storico di per sè affollato in questa giornata di festa, anche le cerimonie della Festa della Liberazione sono state particolarmente partecipare, con un corteo numeroso che ha seguito i gonfaloni e le autorità prima di riversarsi in piazza Grande per il tradizionale comizio. Come da programma le celebrazioni modenesi sono iniziate alle 10 con la messa in Duomo, officiata dal vescovo monsignor Erio Castellucci, seguita poi da un momento di commemorazione davanti al Sacrario della Ghirlandina.

Guidato dalla banda cittadina "Ferri" è poi partito il corteo, guidato dai gonfaloni e dalle autorità. Diverse centinaia di persone hanno sfilato per via Emilia, Corso Canalgrande, via Università e via Castellaro, per poi confluire davanti al palco allestito in Piazza Grande. Erano presenti le massime autorità cittadine, parlamentari e consiglieri comunali di quasi tutte le forze politiche, oltre ovviamente alle associazioni partigiane capeggiate dall'Anpi modenese.

Circa un migliaio di persone ha assistito al comizio, durato oltre due ore, durante il quale hanno tenuto lunghi discorsi il sindaco Muzzarelli, il presidente dell'Anpi provinciale Vanni Bulgarelli e in conclusione don Luigi Ciotti, sacerdote fondatore di Libera che ha accolto l'invito a festeggiare la ricorrenza a Modena, territorio con il quale ha un forte legame umano e di attività associativa.

L'intervento del sindaco

“Da questa piazza, bellissima e partecipata, di Modena, città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, lanciamo con forza un segnale politico a tutto il Paese. Un segnale politico importante perché in questi mesi così difficili, l’antifascismo, il valore della Liberazione e della lotta partigiana sono stati messi spesso in secondo piano, qualche volta persino irrisi e negati. Ed è un errore enorme perché quella della Liberazione è e deve essere una festa unificante”, ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli intervenendo per primo sul palco.

Il primo cittadino non ha risparmiato critiche pesanti alla controparte politica, oggi al governo del Paese. Parlando della Costituzione, il sindaco di Modena ha ricordato come “le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo radicamento nel 25 aprile”. Altro che “non c’è l’antifascismo nella Costituzione”. Si vergogni Presidente La Russa: la Costituzione è l’antifascismo, l’antifascismo è alla base della Costituzione”, ha osservato a proposito delle affermazioni del presidente del Senato.

“È grazie alla Repubblica e alla sua Costituzione nate dalla Resistenza – ha quindi proseguito il sindaco - che i diritti furono estesi a tutti, senza eccezioni. Questa la grande eredità della lotta partigiana. Grazie al riconoscimento da parte degli Alleati della loro importanza nella lotta di Liberazione, i partigiani hanno ripreso in mano le sorti dell’Italia e il destino loro e di tutto il nostro paese. Da Roma devono cessare le ambiguità, l’antifascismo deve unire tutti, non basta non essere fascisti”, ha osservato ricordando “eroismi e valori rappresentati da donne e uomini come Aude Pacchioni e Ermanno Gorrieri, oltre a migliaia di italiani, militari e civili, che dopo l’8 settembre combatterono per una “Patria libera, democratica, fondata sul rispetto reciproco, bilanciamento di diritti e doveri, sulla pace, sulla convivenza, umanità e fratellanza, sul lavoro libero e dignitoso: valori di cui la politica deve ricordarsi ogni giorno – ha osservato - quando affronta problemi concreti come sicurezza, accoglienza e immigrazione”. Infine, menzionando le parole del presidente della Repubblica Mattarella sull’orrore dei campi di concentramento, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha dedicato anche un pensiero e un applauso a Liliana Segre: “cittadina onoraria di questa città per un voto unanime di tutto il Consiglio comunale, instancabile nel suo impegno rivolto specialmente a giovani e giovanissimi”.

Il messaggio dell'Anpi

Toni molto duri anche da parte di Vanni Bulgarelli, presidente provinciale dell'Anpi, che ricordando il valore dell'antifascismo e il ruolo delle formazioni partigiane nella guerra di Liberazione, non ha risparmiato critiche alle destre e alle stesse istituzioni che oggi governano. "Le celebrazioni e tutte le attività svolte nei territori per il 25 Aprile sono una straordinaria risposta corale e unitaria alle provocazioni e agli attacchi alla Resistenza e all’antifascismo, ai tentativi di ignorare il contributo dato da decine di migliaia di donne e uomini, spesso giovanissimi, alla Lotta di Liberazione".

L'Anpi ha sottolineato: "Dichiarazioni e decisioni sgangherate di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica, locali e nazionali, sono apertamente divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo da essi esercitato. Il moltiplicarsi di episodi di violenza e di apologia del fascismo, conferma l’assoluta attualità della Costituzione antifascista, quale elemento di identità e di unità nazionale, fondamento di un futuro di pace, libertà, democrazia e giustizia sociale".

Le parole di don Ciotti

Il sacerdote ha infiammato la piazza e strappato lunghi applausi in un intervento che ha spaziato dal tema dell'antifascismo alla lotta di liberazione, fino alle vicende politiche attuali, al proliferare di "poulismi e sovranismi", terminando ovviamente sul fronte delle mafie "che sono più in salute di prima", accompagnando il pubblico in numerose riflessioni.

Prima di salire sul palco, don Ciotti ha sintetizzato così il suo intervento ai cronisti: "La resistenza deve continuare, con l'impegno e la responsabilità di tutti. Perchè i cambiamenti che noi sogniamo e desideriamo hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi. Noi chiediamo alla politica che faccia la propria parte, disposti a collaborare se si fanno le scelte giuste, ma dobbiamo essere una spina nel fianco se non si fanno le scelte giuste. Dobbiamo creare una resistenza per la pace: tocca a tutti noi metterci di più in gioco".

"E soprattutto - ha aggiunto il sacerdote - non dimenticarci che in questi venti, queste correnti in cui vediamo forme di razzismo e di fascismo denunciano anche una democrazia molto pallida nel nostro paese. Dobbiamo fare una grossa riflessione, perchè il nostro antifascismo è stato insufficiente e quindi abbiamo anche noi delle responsabilità se ci troviamo una una situazione di maggior inquietudine, smarrimento e fatica".