Primo Maggio in Piazza Grande con i sindacati nel segno del voto europeo

Giornata di mobilitazione sindacale su tutto il territorio provinciale, come da tradizione per la Festa dei Lavoratori. Alle ore 10.30 in piazza Grande a Modena si è tenuta la principale delle manifestazione in programma fra i vari comuni, con il comizio dei sindacalisti dal palco allestito sotto al Comune, accanto ai gazebo delle tre sigle confederate.

Sono state circa 300 le persone che hanno sfidato il cielo plumbeo e assistito all'evento: oltre a tanti sindacalisti erano presenti il sindaco Muzzarelli e il Presidente della Provincia Braglia, con altri rappresentanti degli enti locali e diverse personalità del mondo politico e associativo modenese.

La giornata è stata introdotta dal segretario della Cgil Daniele Dieci, seguito poi dal coordinatore Uil di Modena e Reggio Emia Roberto Rinaldi, che hanno poi lasciato spazio al comizio conclusivo che quest'anno è stato affidato a Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale.

Filo conduttore di questo Primo Maggio non sono stato tanto i temi del lavoro - che ovviamente sono stati dibattuti negli interventi - quanto piuttosto le prossime elezioni europee e più in generale il futuro dell'Unione. Dal palco si sono levate voci preoccupate sugli assetti e i destini dell'Europa, toccando anche temi molto ampi di politica internazionale.

Proprio in quest'ottica era stato pensato il secondo momento della mattinata, con un dialogo tra i dirigenti sindacali e Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica nell’università di Bologna e volto noto al grande pubblico.