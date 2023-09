 Sassuolo ha commemorato l'80esimo della Battaglia di Palazzo Ducale

Si è svolta questa mattina, alla presenza di una rappresentanza dell’Accademia Militare di Modena guidata dal Generale di Divisione Davide Scalabrin, la cerimonia in occasione dell’80° anniversario della battaglia di Palazzo Ducale che sancì l’inizio della resistenza a Sassuolo.

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale assieme alle associazioni combattentistiche e reduci, ricorda la figura del Generale Ugo Ferrero, del tenente Ugo Stanzione e del soldato Ermes Malavasi con la posa di una corona d’alloro alla lapide collocata all’interno della reggia estense.

I fatti del '43