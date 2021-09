La Polizia commemora l’AppuntatoOsvaldo Cantore, Vittima del Dovere e Medaglia d’Oro al Valore Civile

Ricorre oggi il 43° anniversario della scomparsa dell’Appuntato di Pubblica Sicurezza Osvaldo Cantore, Vittima del Dovere.

Il Questore Agricola lo ha ricordato questa mattina nel corso della cerimonia svoltasi presso il cimitero di Carpi, ove riposano le sue spoglie. Erano presenti i familiari, le autorità cittadine e una rappresentanza della Polizia di Stato e dell’A.N.P.S. di Modena.

Osvaldo Cantore, nato a Grottaglie (TA) il 14 settembre 1923, morì il 7 settembre 1978 a causa delle ferite riportate durante una sparatoria in Piazza Garibaldi a Carpi.

Cantore aveva cercato di bloccare due criminali mentre uscivano da una oreficeria all’interno della quale avevano appena perpetrato una rapina, ma fu colpito alle spalle da un terzo complice, che fungeva da “palo”.

In via Guido Mazzali, nei pressi della storica ex sede del Commissariato di P.S. di Carpi, sorge un'area verde, con uno spazio giochi, intitolata alla sua memoria.