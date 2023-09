11 Settembre, commemorazione in città con la nuova Console statunitense

Partecipa anche la nuova console statunitense Daniela Ballard alla cerimonia commemorativa che si svolge lunedì 11 settembre, alle 11.30, in piazza Manzoni a Modena per ricordare gli attacchi terroristici che 22 anni fa, l’11 settembre del 2001, provocarono migliaia di vittime negli Usa.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli depositerà una corona di fiori al monumento, donato dal Lions Club Modena Estense, che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York. Oltre al sindaco interverrà la prefetta di Modena Alessandra Camporota. Prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, delle autorità cittadine e di rappresentanti dell’associazione Italia – Usa.

In programma anche gli interventi di Livio Tempesta, presidente del Lions Club Modena Estense, e di Giorgio Ferroni, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.

Daniela Ballard ha assunto l’incarico di Console presso il Consolato generale degli Stati Uniti d’America a Firenze nel mese di giugno di quest’anno, sostituendo Ragini Gupta, dopo aver ricoperto il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio per gli affari regionali e dell’Unione europea dell’Ufficio europeo nell’ambito del Dipartimento di Stato. Fa parte del servizio diplomatico Usa dal 2004 e ha prestato servizio anche in Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana, oltre che all’interno dell’Ufficio economico, del Bureau of International Organizations e del Foreign Service Institute.