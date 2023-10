A Savignano la commemorazione di Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Ieri mattina nella frazione Formica di Savignano sul Panaro, presso il parco pubblico in via della Resistenza, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Antonio Caterino, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti e dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Capo Gianluca Ferretti, è stata deposta una corona alla stele realizzata per onorare il sacrificio del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Salvo d’Acquisto, Caduto 80 anni fa.

Ad officiare il rito religioso, padre Livio, presso la vicina chiesa dei Santi Angeli Custodi. Presente anche il vice Sindaco di Savignano sul Panaro, Davide Pisciotta, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, ringraziando per l’operato e per la vicinanza alla popolazione, sempre assicurata dalla locale Stazione dei Carabinieri.