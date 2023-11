Vent'anni fa la strage di Narririya, il ricordo dei caduti

Il ricordo delle vittime di Nassiriya, così come di tutte le vittime di tutte le guerre e di tutti gli attentati, rappresenta l’occasione per “rinnovare il nostro impegno per la pace, contro ogni forma di terrorismo e di integralismo” in un momento in cui abbiamo una guerra di occupazione nel cuore dell’Europa e in Medio Oriente assistiamo a nuovi massacri. Lo ha sottolineato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervenendo, nella mattinata di oggi, domenica 12 novembre, durante la cerimonia di commemorazione organizzata da Comune e Provincia che si è svolta al Monumento ai Caduti in viale Martiri della libertà in occasione del 20° anniversario dell’attentato alla base italiana in Iraq in cui nel 2003 morirono 28 persone, tra cui 17 militari e due civili italiani.

Pensando, in particolare, agli attentati di Hamas, agli ostaggi israeliani, alla catastrofe umanitaria di Gaza, il sindaco ha affermato: “Non possiamo rassegnarci all’orrore e alla violenza. Pace, libertà e democrazia sono per noi valori strategici che non si possono mettere in discussione”.

Alla cerimonia, con il Prefetto Alessandra Camporota e il comandante della Accademia generale Davide Scalabrin, assieme al presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, al presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, alla consigliera regionale Francesca Maletti e alcuni consiglieri comunali, hanno partecipato le autorità cittadine e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Dopo la deposizione della corona d’alloro, monsignor Paolo Notari, vicario foraneo del centro storico di Modena, ha guidato una preghiera a ricordo dei caduti.

Analoga cerimonia si è tenuta anche a Mirandola, dove l’Amministrazione Comunale ha ricordato questa mattina una delle più dolorose pagine delle Forze Armate del nostro Paese dal dopo guerra ad oggi ed il sacrificio di 19 uomini dello Stato (28 le vittime totali dell’attentato), impegnati per la pace in Iraq. Un’occasione, a distanza di 20 anni, che permette di sottolineare quanto corretta sia la proposta – avanzata dalle Famiglie delle vittime – di veder riconosciuto il sacrificio estremo dei propri congiunti con la Medaglia d’Oro al valore Militare.

“Sono passati 20 anni dai terribili attentati di Nassiriya che, il 12 novembre del 2003, provocarono la morte di 28 persone tra le quali 19 nostri concittadini – commenta il Sindaco Alberto Greco -Tra le vittime, oltre ai due civili italiani, vi furono vari appartenenti all’Arma dei Carabinieri e all’Esercito Italiano che partecipavano alla missione "Antica Babilonia. Pur consapevoli del rischio altissimo, pur senza adeguate misure di sicurezza, questi Servitori dello Stato fecero il proprio dovere sino alla fine, pagando con la propria vita. A distanza di tanti anni sarebbe doveroso venisse riconosciuto a questi valorosi uomini la Medaglia d'oro al valor militare che, ancora oggi, non è stata loro conferita nonostante l’eroico atto di cui furono protagonisti e nonostante il tragico sacrificio che ne conseguì, dovrebbero rappresentare motivazioni sufficienti per il conseguimento del massimo riconoscimento italiano al valore militare”.