Unimore, il Prof. Alberto Melloni nominato Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia

La cerimonia ufficiale ha visto il Prof. Melloni in dialogo con il Cardinale Dominique Mamberti. La consegna del prestigioso riconoscimento effettuata dall'Ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 settembre, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Roma, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia al Prof. Alberto Melloni di Unimore.

Il prestigioso riconoscimento (conferito nel 2020) è stato consegnato direttamente dall’Ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani. L’evento è stato preceduto da un dialogo su La diplomazia di Angelo G. Roncalli/Giovanni XXIII tra il Prof. Alberto Melloni e il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Cardinale Dominique Mamberti.

L’ onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia, concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Esteri, rappresenta un importante attestato verso coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Stati.

Chi è Alberto Mellloni

Linceo, Storico del cristianesimo, è Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore. Socio dell’Accademia dei Lincei, segretario della Fondazione per le scienze religiose e titolare della Cattedra Unesco sul Pluralismo religioso e la pace dell'Università di Bologna è riconosciuto come uno dei principali studiosi di storia della Chiesa. Ha curato il Dizionario del sapere storico religioso del 900 e Cristiani d’Italia. Chiese, stato, società 1861-2011 per la Treccani. È autore di numerose pubblicazioni sui temi del diritto canonico medievale, su chiesa e politica nel Novecento e sul conclave. È il primo italiano nel gruppo dei 7 alti consulenti scientifici della Commissione Europea (Chief Scientific Advisors).