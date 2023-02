Agenti sospesi, il sindaco di Sassuolo: "Non sono quattro criminali"

“Massima fiducia nell’operato della Magistratura ma anche in quello delle forze dell’ordine: sono certo che velocemente la verità verrà a galla”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta la notizia diffusa oggi dalla Procura di Modena della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per quattro agenti della Polizia Locale sassolese.

Quattro agenti - di cui due con la qualifica di Assistenti e due con la qualifica di Agenti - sono infatti stati sospesi dall'esercizio del pubblico servizio a seguito di una presunta aggressione verificatasi ai danni di un uomo di origine marocchina, il 15 ottobre 2021 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sassuolo dove la vittima si trovava ricoverata.

Gravissima l'ipotesi di reato per la quale i quattro agenti sono indagati: il reato di tortura punito dall'articolo 613 bis c.p., per altro aggravato dall'essere il fatto stato commesso da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti la propria funzione. I due Assistenti sono anche gravemente indiziati del reato di falsità ideologica in atto pubblico, per avere redatto e firmato una relazione di servizio il cui contenuto, per quanto emerso dall'attività di indagine sinora svolta, è da ritenersi mendace.

Questa mattina, sentito dalla redazione regionale Rai, Menani aveva commentato: "Non sono quattro criminali sono convinto che la magistratura verso cui nutro piena fiducia, chiarirà tutto".

Di "piena fiducia" parla anche la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi, la quale fa sapere come l’Amministrazione Comunale, intanto, abbia "preso tutti i provvedimenti che, in questo momento, era necessario prendere”.