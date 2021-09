I commercianti chiedono lo stop delle manifestazioni in centro storico, lettera alla Prefettura

Dopo le proteste di alcuni singoli esercenti del centro storico, anche con l'affissione di cartelli in strada, le associazioni di categoria del commercio prendono carta e penna e scrivono alla Prefettura e alla Questura per chiedere di bloccare le future manifestazioni del movimento no-green pass.

A firmare la missiva sono state Confcomercio, Cna, Confesercenti e Lapam: “Quella di sabato scorso è stata l’ottava manifestazione di questo tipo. E’ del tutto evidente come questi assembramenti disincentivino la frequentazione delle aree coinvolte e, più in generale dell’intero centro", si legge nella lettera.

“Ci pare che queste manifestazioni ledano questo diritto al lavoro degli esercenti. Stiamo peraltro parlando di attività duramente colpite dalle limitazioni dei provvedimenti anticovid, alla luce delle quali queste manifestazioni rappresentano la beffa, oltre al danno – continua la lettera – La soluzione per garantire i diritti di tutti è appunto quella di consentire queste manifestazioni in aree magari limitrofe al centro storico come il Novi Sad”.

Soluzione che in questo momento vedrà una immediata applicazione in occasione del prossimo sabato, 18 settembre. Non per le rimostranze dei commercianti, bensì per la concomitanza con il FestivalFilosofia: di prassi la Questura non consente altre manifestazioni in centro storico durante i giorni della kermesse filosofica.

I manifestanti anti certificazione verde, dunque, si stanno organizzando per un presidio stabile nell'area del parco, sempre alle ore 18, dove si terranno diversi interventi di vari relatori.