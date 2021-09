Comparto di Vaciglio, attivato l’avviso pubblico per l’assegnazione in proprietà di ulteriori 38 alloggi

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in proprietà di ulteriori 38 alloggi dei complessivi 113 di edilizia convenzionata nel comparto Morane-Vaciglio in corso di realizzazione a Modena.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalle ore 10 di venerdì 24 settembre (fino alle 12 del 29 ottobre), ma sul sito della società Modena Estense spa di Carpi, attuatore del comparto, è già possibile consultare il materiale informativo.

L’iter per l’assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata di due delle sei palazzine previste nell’area concessa dal Comune in diritto di superficie segue quello già effettuato per l’assegnazione dei primi 38 appartamenti, avviato a ottobre 2020. Nell’area sono in via di ultimazione le palazzine destinate all’housing sociale ed è in corso la costruzione delle prime due palazzine destinate alla proprietà in edilizia convenzionata. Sono già entrate in funzione, inoltre, le due rotatorie di accesso al comparto, in via Morane e in via Vaciglio, salvo che nel braccio a servizio dell’area in costruzione.

Attraverso l’avviso per gli alloggi di edilizia convenzionata, la società formerà due elenchi: il primo, per l’assegnazione di due alloggi con priorità a persone disabili con problemi di deambulazione e con un grado di invalidità pari o superiore al 66 per cento, sarà ordinato in ordine decrescente sulla base del grado di disabilità dichiarata e certificata; il secondo, per l’assegnazione delle altre 36 unità abitative, sarà ordinato secondo l’ordine temporale di presentazione della manifestazione d’interesse.

In entrambi i casi, per partecipare al bando per gli alloggi di edilizia convenzionata, è necessario essere cittadini italiani o in possesso di altra condizione equiparata, avere residenza o sede lavorativa nel Comune di Modena, essere in possesso dei requisiti di moralità ed essere nella condizione di impossidenza, cioè senza proprietà di altri immobili a uso residenziale in Italia; avere un alloggio sul territorio provinciale (di categoria superiore a G e F) non più adeguato alle esigenze e concederlo in godimento al Comune di Modena, ad Agenzia Casa o ad altro soggetto pubblico o partecipato per almeno 10 anni con canone di locazione calmierato prima dell’atto di acquisto. Si considera impossidente, inoltre, anche il proprietario di alloggio in altro Comune del valore inferiore a 60 mila euro; il nudo proprietario di alloggio in usufrutto da almeno due anni a un parente fino al secondo grado; il coniuge separato che non abbia la disponibilità dell’alloggio a causa del provvedimento di assegnazione del giudice; l’erede o il legatario a condizione che l’immobile non rientri nelle categorie dei beni di lusso.

Il proprietario dovrà abitare personalmente nell’alloggio per almeno cinque anni dalla compravendita e, in caso di persone di altro comune, la residenza a Modena andrà richiesta entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita. L’Amministrazione provvederà alla vigilanza sulle procedure di assegnazione tramite controlli, anche a campione.

Lo stesso schema di avviso sarà utilizzato anche per la selezione degli acquirenti degli ulteriori alloggi nelle ultime due palazzine di edilizia convenzionata che verranno realizzate nell’area.

Così come le prime due palazzine di edilizia convenzionata, anche le due palazzine oggetto dell’attuale avviso saranno composte ciascuna da 19 unità distribuite in quattro piani più il piano terra e da un interrato comune. Gli alloggi sono bilocali, trilocali o quadrilocali e hanno una superficie utile compresa tra i 60 e i 105 metri quadrati, sono tutti dotati di logge/balconi, autorimessa e cantina. Saranno ceduti a un prezzo medio di 1.755 euro al metro quadrato. Gli edifici saranno realizzati in classe energetica A4, con riscaldamento a pavimento, serramenti ad alte prestazioni energetiche e un ottimo isolamento acustico. Saranno dotati di aree comuni come stenditoio, deposito bici e sala collettiva.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Abitare&Servizi (tel. 059 381419 dalle 9 alle 12.30).