Competizione studentesca nazionale di Scania. 1° e 2° posto per dieci studenti dell'Ipsia "F.Corni" di Modena

Giovedì 9 maggio una selezione formata da dieci studenti dell'Ipsia "F.Corni", indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, si è classificata al primo e al secondo posto nella competizione studentesca nazionale organizzata da Scania Italia presso la fiera di Milano Rho e rivolta alle classi quarte e quinte degli istituti professionali italiani.

Divisi in due gruppi gli studenti modenesi sono stati impegnati nell'esecuzione di tre prove a tempo, ciascuna della durata di 25 minuti: montaggio e rimontaggio di un compressore e di un Aps (sistema frenante per camion) e collegamento elettrico su pannello di mezzi pesanti. Il team che realizzava le prove nel modo più performante e nel minor tempo si aggiudicava il premio. Inoltre Scania ha proposto agli studenti un percorso annuale gratuito di Ifts (Istruzione di formazione tecnica superiore) presso la propria sede ad Arese (Mi) con contratto di apprendistato retribuito e possibilità di successivo inserimento nella rete di assistenza tecnica Scania Italia, in località prossime al luogo di residenza degli studenti.

Il gruppo dell'Ipsia "F.Corni", formato da Karim Abukar e Mohammed Monsofi (4C), Aaboudou Nour Eddine e Mario Balan (5C) e Gabriele Piamonte (5G) si è aggiudicato il primo premio. Il gruppo costituito da Davide Caldaras, Aleks Kociu, Simone Franchini (4C), Kristina Gordiyenko e Claudio Migliardi (5G) ha vinto il secondo premio. Gli studenti erano accompagnati dai docenti Francescantonio Palena ed Ettore Barbalace. "Complimenti agli studenti e ai docenti che hanno accettato la sfida e che si sono distinti in questo modo - commenta la Dirigente dell'Ipsia F.Corni, Viviana Giacomini - impegnandosi nella fase preparatoria e affrontando con serietà l'intero percorso. I risultati arrivano con la determinazione, l'impegno ed una piccola dose di follia che porta a mettersi in gioco in cose non note mettendo in conto anche l'insuccesso, ma credendoci fino alla fine. Un brava a parte a Kristina, unica componente femminile del gruppo".