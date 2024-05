Completato il Bosco della Vita, un albero anche per dom Gregorio Colosio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In attesa che la città gli dedichi un spazio pubblico, come deciso dal Consiglio Comunale lo scorso gennaio, il ricordo di dom Gregorio Colosio trova spazio nel "Bosco della Vita", l'area verde creata da Fondazione Ant accanto al parco della Costituzione in via Gemona. Sabato 25 maggio è infatti stato completato il progetto con la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, tra cui appunto quella dedicata al padre benedettino.

Dom Gregorio Colosio, scomparso il 13 maggio 2022, era nato in provincia di Bergamo ma dal 1966 si era trasferito a Modena in pianta stabile, diventando "l'anima" dell'Abbazia di San Pietro, dove ha ricoperto anche il ruolo di parroco per vent'anni.

Anche a lui è stata quindi dedicata un'essenza all'intero del Bosco della Vita, dove trovano spazio una cinquantina di piante, ciascuna delle quali con una targa nella quale è contenuta la dedica ad una persona scomparsa.

La creazione di questo bosco è frutto di un progetto di collaborazione tra la Fondazione e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Modena; da sempre la Fondazione Ant pone al centro la dignità della vita in tutte le sue dimensioni, compresa quella ambientale, e questa inaugurazione si inserisce nell’iniziativa nazionale di creazione di oasi alberate dedicate, appunto, alla memoria delle attività svolte da Ant in questi 45 anni e al suo impegno ecologico.

Alla costruzione del bosco hanno contribuito con una donazione sia cittadini che aziende e chiunque può ancora unirsi per continuare a farlo crescere: chi dona, potrà dedicare un pensiero scritto a una persona cara o a un evento importante della propria vita che verrà apposto accanto all’albero adottato con una targa.