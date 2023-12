Controlli elettronici alla circolazione, in arrivo altri tre fotored in città

Nei prossimi mesi le strade di Modena vedranno l'installazione di tre nuovi fotored. Il Comune ha infatti deliberato l'acquisto dei nuovi dispositivi per il controllo delle infrazioni semaforiche con l'obiettivo dichiarato di "potenziare la qualità dei servizi resi alla collettività e a migliorare la sicurezza urbana". Una strategia basata su un sempre più capillare controllo elettronico che si consolida, quindi, con "l'acquisto di nuovi dispositivi con caratteristiche prestazionali efficienti ed in linea con l'evoluzione del mercato di riferimento, tra cui la copia informatica per consultazione".

Al momento non è ancora dato sapere quali saranno gli incroci nei quali i tre nuovi dispositivi verranno installati, o se andranno a sostituire fotored già esistenti, semplicemente aggiornandone le caratteristiche tecniche. Ad oggi sulle strade modenesi sono presenti 16 fotored, che presidiano 14 incroci. A questi vanno poi aggiunti i tre velocar installati quest'anno, che interessano gli incoci Via Emilia Est/via Bonacini, via Emilia Ovest/strada nazionale per Carpi, viale Italia/strada san Faustino.

Per la nuova dotazione che verrà installata nei prossimi mesi, il Comune ha stanziato la cifra di 158.295 euro IVA inclusa, a favore della ditta Cross Control Srl di San Benedetto del Tronto (AP). L'acquisto è stato fatto attingendo dal fondo vincolato per legge che viene alimentato dalle sanzioni per violazione del codice stradale riscosse negli anni precedenti.