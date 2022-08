Il Comune di Modena cerca un magazzino in affitto per un anno con una superficie utile tra i 1.000 e i 1.500 metri quadri, con un’altezza minima di tre metri e mezzo. A questo scopo ha avviato nei giorni scorsi un’indagine di mercato per l’individuazione di un immobile in locazione da destinare a deposito comunale, le proposte devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 2 settembre.

Il bando si può consultare sul sito del Comune nella sezione bandi e avvisi. Per informazioni: politichepatrimoniali@cert. comune.modena.it.

La scelta verrà fatta sulla base delle caratteristiche tecniche della proposta, che deve trovarsi in un raggio di 12 chilometri da piazza Grande ed essere in regola con certificati di agibilità e conformità degli impianti, e sull’offerta economica, partendo da una base di gara di 27,32 euro al metro quadro. Nella valutazione finale i parametri relativi alla qualità varranno 80 punti su 100, l’offerta economica peserà per 20 punti.

Per esempio, nella valutazione tecnica si terrà conto della presenza di locali di servizio, dell’altezza ulteriore rispetto a quella minima richiesta, delle caratteristiche strutturali dell’edificio, della presenza di un’area cortiliva o del numero degli accessi carrabili, della presenza dell’impianto antincendio e di quello di videosorveglianza.

Il contratto di affitto è previsto di un anno, con possibilità di rinnovo. Possono partecipare le persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, che siano proprietari o abbiano la piena disponibilità giuridica dell’immobile proposto. I partecipanti, inoltre, devono essere in regola sia rispetto alle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti sia rispetto a debiti patrimoniali e tributari definitivamente accertati verso il Comune di Modena.