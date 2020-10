Padroni in isolamento? Il Comune si prende cura degli animali domestici

È di nuovo attivo il servizio che fornisce un aiuto per accudire gli animali da compagnia delle persone che, a causa del coronavirus, non possono uscire di casa, perché in isolamento o in quarantena, o sono ricoverate.

Il servizio, avviato la prima volta la scorsa primavera, è gestito dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena e fornisce assistenza per portare a spasso o dal veterinario il cane e gli animali da compagnia delle persone che per questo compito non possono contare sull’aiuto di familiari, amici o vicini di casa.

Per chiedere assistenza è sufficiente contattare l’ufficio per telefono (ai numeri 059 203 2211 o 059 203 2536) o via mail (ufficio.diritti.animali@comune.modena.it). L’ufficio, a sua volta, attiverà la rete di associazioni che partecipano al progetto: saranno i volontari, infatti, a prendersi cura degli animali d’affezione, accompagnandoli nelle uscite quotidiane, portandoli dal veterinario per interventi non rimandabili o anche garantendo l’accudimento continuativo nel caso in cui sia necessario l’allontanamento da casa. Il volontario assegnato alla famiglia sarà sempre lo stesso, in modo da diminuire i rischi ma anche per facilitare il rapporto con l’animale, soprattutto con i cani.

Rimangono valide le indicazioni delle linee guida emanate in primavera: i volontari indosseranno sempre mascherina e guanti, eviteranno i contatti ravvicinati con i proprietari, prelevando l’animale all’esterno dell’abitazione e nel corso della passeggiata non si allontaneranno troppo da casa. Avranno cura, inoltre, di non far accarezzare il cane da estranei e di pulirne manto e zampe al rientro. Se ci fosse necessità di una visita veterinaria, l’appuntamento andrà preso in anticipo. Infine, se possibile, l’animale sarà gestito nella casa del proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul sito internet del Comune sono riportate le regole assieme alle faq sull’assistenza.