Comuni Modenesi Area Nord: il bilancio 2023 della Polizia Locale

La Piazza Don Andreoli del Comune di San Possidonio ha accolto quest’anno le celebrazioni per il Patrono della Polizia Locale San Sebastiano e la Festa del Corpo della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Le Celebrazioni hanno avuto inizio con il Saluto delle Autorità e del Comandante della Polizia Locale al Picchetto d’Onore e ai Gonfaloni intervenuti, con successiva deposizione di una corona commemorativa al Monumento ai Caduti.Le Autorità e le delegazioni intervenute si sono poi ritrovate presso la Chiesa Parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa e tradizionale lettura della Preghiera a San Sebastiano.

Successivamente, gli Amministratori dell’Unione, tra cui il Sindaco del Comune ospitante di San Possidonio Carlo Casari e il Presidente dell’Unione Alberto Calciolari hanno salutato le Autorità civili e militari ed il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale intervenuti, presso la il salone della dimora storica Villa Varini, dove il Comandante Donato Caccavone ha illustrato l’attività svolta nel corso dell’anno 2023, evidenziando le violazioni accertate, sottolineando l’importante attività di contrasto alle condotte illecite per lo stato di ebrezza alcolica ed alterazione da stupefacenti, le violazioni dei veicoli privi di assicurazione e con documenti di guida irregolari oltre al grosso impegno profuso nel controllo capillare del territorio, dei parchi pubblici per attività di prevenzione e contrasto alle condotte illecite. Nel corso delle celebrazioni sono state consegnate al personale della Polizia Locale dell’Unione le onorificenze, previste dalla normativa Regionale, correlate al prezioso impegno profuso dal personale durante la pandemia da Covid-19, sono inoltre state assegnate le onorificenze per l’anzianità di servizio ai Funzionari del Corpo e gli Elogi agli operatori che nel corso dello scorso anno si sono distinti per particolari attività di servizio che hanno dato lustro e risalto all’attività della Polizia Locale a favore della collettività, inoltre per l’impegno e disponibilità, sono stati premiati gli operatori che hanno prestato servizio volontario nelle zona alluvionate della Romagna, durante l’emergenza legata ai fenomeni metereologici che hanno afflitto pesantemente il territorio della nostra Regione.

I dati del 2023

Il 2023 per l'unione dei comuni modenesi area Nord è stato un anno intenso e ricco di attività. Sono stati 316 i controlli sul commercio e i pubblici esercizi e 9 le violazioni al commercio e pubblici esercizi contestate.

Le verifiche sulla regolarità del lavoro sono invece state 159.

Tema importante quello della sicurezza sulle strade che ha visto 638 posti di controllo e 5.541 veicoli controllati. In totale sono state 630 le violazioni al codice della strada e 1992 i controlli con alcool-narco test.

Dieci in totale le fughe su un incidente stradale mentre 28 le guide senza patente.

nell'Unione sono stati ritirati 285 documenti di guida mentre 253 sono stati i veicoli sottoposti a Fermo o a sequestro.

Incidenti stradali

Nel 2023 si sono registrati un totale di 190 incidenti stradali di cui 108 con soli danni 81 con lesioni è uno con esito mortale.

Territorio e comunità

Sono stati 550 i servizi di controllo nei centri abitati e 1600 quelli di controllo nei parchi pubblici dei territori dell'Unione comuni modenesi area Nord. 8 sono stati gli abusi edilizi riscontrati su 21 verifiche ad attività edilizie.

Importanti anche le attività a tutela della comunità con 4150 servizi alle scuole e 280 ore di educazione stradale.

“Il 2023 è stato un anno di intenso lavoro per la Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord – dichiara Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro e assessore UCMAN alla Sicurezza- e i numeri del bilancio dell’attività svolta lo confermano. È quindi doveroso esprimere un caloroso ringraziamento alle donne e agli uomini del Corpo che hanno lavorato senza risparmiarsi, presenti sulle nostre strade e in tante altre occasioni, giorno e notte, con qualsiasi condizione atmosferica, per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini. Come sindaci e come abitanti della Bassa abbiamo un grosso debito di riconoscenza nei loro confronti e quindi è giusto celebrare San Sebastiano per rendere un doveroso omaggio al loro impegno e alla loro professionalità”.

“Mi unisco ai ringraziamenti verso chi lavora per garantire sicurezza, legalità e il rispetto delle regole, - afferma invece Alberto Calciolari, sindaco di Medolla e presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord - ovvero fondamenti imprescindibili di ogni comunità che voglia dirsi tale. Gli agenti di Polizia Locale sono punti di riferimento quotidiani per i cittadini di tutte le età e di ogni condizione. E proprio il lavoro che fanno a tutela di chi versa in condizioni di bisogno, quale esso sia, dimostra di come le istituzioni veicolino i loro valori più alti soprattutto con esempi di prossimità nei confronti delle persone e delle loro esigenze. A noi amministratori il dovere di metterli nelle condizioni migliori per svolgere al meglio questo compito fondamentale, che passa anche per una continua evoluzione tecnologica e una collaborazione crescente a livello territoriale e tra le diverse forze dell'ordine”.

Il Comandante Caccavone ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dai sui predecessori, tra i quali il Comandate Sauro Bellei, e di tutto il personale dell’Corpo, Ufficiali ed Agenti ma prima di tutto uomini e donne in uniforme che ogni giorno si prodigano per garantire alla comunità un servizio puntuale e professionale e grazie al quale oggi la Polizia Locale dell’Unione, unitamente ed in stretta sinergia con le Forze di Polizia dello Stato, può fungere da punto di riferimento per la cittadinanza e baluardo di legalità, sempre presenti e disponibili alla risoluzione delle problematiche, ma soprattutto alla prevenzione dei fenomeni devianti ed al contrasto delle condotte illecite.

Il Comandante ha inoltre mostrato ampio apprezzamento per la pregiata raccolta iconografica dedicata a San Sebastiano e curata dal Commissario Claudio Rossi, e ha colto l'occasione per ringraziare le aziende del territorio che, tra le varie iniziative con ricaduta sociale, hanno sostenuto la Cooperativa “La Bella Sfilza”, realtà operativa a Concordia sulla Secchia quale luogo di aggregazione e inclusione per ragazzi con diverse abilità, che hanno gestito l'accoglienza offerta ai partecipanti a conclusione delle Celebrazioni di San Sebastiano a Villa Varini.