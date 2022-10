A Modena l’8° edizione di "Con Merito", premiati 60 neodiplomati

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo di Modena, l’ottava edizione di “Con Merito”, un doppio evento promosso da Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e Banco Bpm per premiare il merito e confrontarsi con il territorio sui temi del lavoro. L’iniziativa è stata introdotta dai saluti di benvenuto di Salvatore Poloni condirettore generale di Banco Bpm e dei rappresentanti del territorio, Claudio Rangoni Machiavelli per la Fondazione BSGSP e Stefano Bolis per la Direzione Emilia Adriatica.

Durante la prima parte dei lavori sono state consegnate 60 borse di studio erogate dalla Fondazione BSGSP a favore di altrettanti giovani neodiplomati che si sono distinti per i risultati conseguiti all’esame di maturità. Sul palco hanno portato la propria testimonianza Licia Ciocca, responsabile Inclusion Diversity e Social di Banco Bpm, e Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company: due esperienze a confronto condivise con la platea dei giovani premiati scelti da 13 istituti superiori di Modena che hanno ricevuto una borsa di studio di 500 euro. Dal 2015, anno della prima edizione, sono state assegnate 534 borse di studio per un totale di circa 270mila euro.

«Investire sulle nuove generazioni è un’attività di primaria importanza per Banco BPM e le sue Fondazioni attive sui territori – ha commentato Salvatore Poloni, condirettore generale di Banco Bpm – Oggi siamo orgogliosi di promuovere una riflessione attorno ad alcuni temi su cui la banca è molto impegnata: quelli del merito e della valorizzazione dei talenti delle persone, valori che nelle scuole, nelle imprese e più in generale nella società rivestono un ruolo centrale concorrendo a uno sviluppo più equo e sostenibile del Paese».

«Con Merito rappresenta per la Fondazione l’iniziativa più significativa dell’anno ed è ormai una tradizione per la città - ha ricordato il presidente della Fondazione BSGSP, Claudio Rangoni Machiavelli – Aprire l’evento anche alla comunità creando un momento di confronto non solo con i giovani, ma anche con le istituzioni e le imprese è per noi un ulteriore segno di vicinanza al territorio».

Nella seconda parte di Con Merito ha avuto luogo la tavola rotonda, introdotta dai saluti di Stefano Bolis, durante la quale l’assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il condirettore generale di Banco Bpm Salvatore Poloni, la CEO di Energica Motor Company Livia Cevolini e il presidente di Panariagroup Industrie Ceramiche e vice presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini si sono confrontanti sul tema ‘Inclusione e diversità come fattori determinanti per la crescita’.

Un confronto a favore di una folta platea composta da rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e stakeholder del territorio, su alcuni dei temi che oggi impegnano tutti gli attori sociali in una riflessione corale e sinergica per affrontare le sfide della sostenibilità e del futuro: la cultura del merito, della diversità, dell’inclusione e del work-life balance nelle aziende, la coesione sociale, l’occupazione giovanile e femminile, le politiche legate al welfare e il PNRR come opportunità per il rilancio del Paese.