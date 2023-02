Conad Nord Ovest, nei punti vendita Conad di Modena una raccolta fondi a favore di Viva Vittoria OdV

Prosegue l’impegno di Conad Nord Ovest insieme a Fondazione Conad Ets a sostegno di Viva Vittoria OdV per l’iniziativa antiviolenza che si terrà a Modena il prossimo 12 marzo: una giornata che vedrà l’istallazione di una grande coperta come opera relazionale condivisa realizzata con quadrati di maglia fatti ai ferri o all’uncinetto cuciti con un filo rosso per dire NO alla violenza sulle donne. L’iniziativa permetterà di sostenere l’Associazione Casa delle Donne, realtà impegnata sul territorio e al termine dell’esposizione chiunque potrà riscattare una o più coperte devolvendo un contributo che sosterrà concretamente le donne vittime di abusi.

In vista della giornata del 12 marzo, inoltre i Soci Conad di Modena coinvolgeranno la Comunità e le Persone attraverso una raccolta fondi che sarà attiva nei punti vendita Conad di Modena aderenti dal 18 febbraio al 5 marzo a favore di Viva Vittoria OdV per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere.

“Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno insieme a Fondazione Conad ETS al fianco dell’Associazione Viva Vittoria OdV. – ha dichiarato Michel Orlandi, Direttore Rapporti Soci Emilia di Conad Nord Ovest – Nell’impegno di Conad Nord Ovest c’è da sempre grande attenzione nel favorire il benessere della Comunità attraverso la promozione di iniziative che sensibilizzano l’opinione pubblica e diffondono la cultura del rispetto. A guidarci è la voglia di creare insieme un valore aggiunto e condiviso per i territori tracciando la strada verso un futuro sempre più sostenibile. È per questo motivo che abbiamo deciso di prender parte ad un progetto di valore come questo che ci permette di supportare concretamente una realtà territoriale, come l’Associazione Casa delle Donne, che quotidianamente garantisce sostegno alle donne vittime di stalking e di violenza”.

“E’ un vero piacere proseguire il percorso a fianco di Viva Vittoria OdV in un progetto che dice NO alla violenza sulle donne- racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, e aggiunge: siamo felici di poterlo fare grazie alla collaborazione e il sostegno della cooperativa Conad Nord Ovest e dei Soci del territorio di Modena, che ancora una volta dimostrano il costante impegno a favore della comunità”.