Palamadiba, gestione quinquennale ad un pool di società sportive

È guidato dall’associazione sportiva dilettantistica United Skates il raggruppamento di società sportive a cui il Comune di Modena ha affidato per il quinquennio 2022-2027 la gestione del PalaMadiba. Nei giorni scorsi, infatti, è stata completata la procedura di definizione della convenzione che riguarda l’impianto di via Pucci, utilizzato al mattino come palestra scolastica dagli alunni della scuola media Marconi e da quelli della succursale della primaria Anna Frank mentre nel pomeriggio ospita le attività di diverse discipline sportive come pattinaggio, hockey, pallavolo calcio a cinque, kendo, aikido e basket proposte dalle società del territorio.

Come nella precedente gestione, avviata dall’Amministrazione comunale nell’estate del 2017 e ora appunto in scadenza, la gestione del palazzetto è affidata alla società United Skates Modena in qualità di soggetto capofila. Cambia, rispetto a cinque anni fa, la compagine in cui si articola il raggruppamento, ora composto anche da Viva Villa Volley asd, Circolo Arci Polisportiva Sacca asd e aps, U.s. Invicta Skate asd, Jyushin asd e Junior Sacca asd.

L’affidamento prevede un corrispettivo annuo a favore del gestore di 1.220 euro (compresa l’Iva) e un canone annuo a favore dell’Amministrazione comunale di 9.760 euro (compresa l’Iva). La nuova convenzione, effettiva da giovedì 1 settembre, scadrà il 31 agosto 2027.