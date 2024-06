Conclusa l'attività "Vigile Amico" della Polizia Locale nelle scuole, ora si va nei centri estivi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Con la fine dell'anno scolastico, si è conclusa anche l’attività "Vigile Amico" della Polizia Locale del Comune di Formigine, un progetto di educazione stradale rivolto alle scuole del capoluogo e delle frazioni. Durante l'anno scolastico 2023/2024, l’iniziativa ha coinvolto le classi terze e quinte delle scuole primarie e i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia.

L’attività rivolta alle classi terze ha avuto come tema principale il comportamento dei pedoni sulla strada. Gli studenti sono stati sensibilizzati al rispetto delle regole per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Dopo una lezione in aula, gli agenti della Polizia Locale hanno accompagnato gli alunni in un'uscita pratica, spiegando sul campo le buone norme da seguire quando si attraversa la strada. Hanno partecipato 14 classi, per un totale di 56 ore di formazione.

Per le classi quinte, l'attenzione si è concentrata sull’uso della bicicletta, le piste ciclabili e la guida sicura. Anche in questo caso, la formazione è stata approfondita attraverso lezioni pratiche. Sono state coinvolte 8 classi, per un totale di 16 ore di attività.

Particolarmente efficace è stata l’attività proposta ai bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia, svolta presso la palestra Ferraguti a Magreta. Qui, per 15 giorni, è stato installato il tappetone didattico della Polizia Locale di Formigine, una città in miniatura che ha permesso ai bambini di imparare le regole della strada in modo divertente e interattivo. I piccoli hanno potuto sperimentare i ruoli di pedone, ciclista e agente di Polizia Locale. Hanno partecipato 13 classi, per un totale di 21 ore. Anche una classe quinta delle scuole primarie ha preso parte a questa attività, favorendo un ulteriore approfondimento dei temi della sicurezza stradale.

Le attività di "Vigile Amico" non terminano con l'anno scolastico. Durante l'estate, gli operatori del Comando di Formigine hanno contattato i centri estivi del territorio per proporre momenti di educazione stradale. La scorsa settimana è già stata organizzata una biciclettata all’Oasi del Colombarone, dando il via a una serie di iniziative estive che continueranno a educare i giovani sulle norme di sicurezza stradale.

Il progetto "Vigile Amico" si conferma un importante strumento educativo per i giovani di Formigine, contribuendo a formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole della strada.