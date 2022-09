Prignano, terminati in anticipo i lavori sulla provinciale in località Saltino

Conclusi in anticipo di una settimana i lavori lungo la strada provinciale 24 a Prignano, in un tratto compreso tra la località Saltino e Casa Aloia. SI trattava di un intervento di sistemazione del versante che ha interessato la sede viaria dallo scorso 19 aprile, comportando una limitazione al transito con senso unico alternato.

I lavori, che sono stati eseguiti dalla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia, per un importo complessivo di 240 mila euro, hanno riguardato il consolidamento del versante, l'esecuzione di tiranti di ancoraggio e la ricostruzione delle scarpate e della fognatura stradale, con alcune soluzioni innovative come ad esempio la chiodatura delle gabbionate esistenti e l’installazione di “macine” ancorate al terreno per consolidare il versante