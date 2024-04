Concorso #abbiamonelcuore: premiati i cinque progetti vincitori dell’Unione Terre dei Castelli

Nel territorio dell’Unione Terre dei Castelli sono cinque i vincitori di #abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali del territorio modenese per coinvolgere le comunità locali in un’azione condivisa, finalizzata alla cura dell’ambiente. Le premiazioni sono avvenute stamattina a Savignano sul Panaro, nella Sala del Consiglio del municipio, alla presenza del Consiglio comunale dei ragazzi.

Le idee scelte da una giuria tecnica composta da esperti del Gruppo Hera, in qualità di gestore dei servizi ambientali, dalle Amministrazioni Comunali e da persone qualificate che operano nell’ambito della comunicazione e della sostenibilità, riguardano soprattutto il riuso, il contrasto al degrado e la riduzione dei rifiuti. I premi ricevuti, in denaro o in attrezzature, saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti che si sono distinti e che sono stati presentati da associazioni e gruppi locali.

Di seguito le idee vincitrici:

Vivi il tuo ambiente , progetto presentato dall’Istituto comprensivo Martiri della Libertà di Zocca, con l’obiettivo di contrastare il degrado e il littering (primo premio in denaro).

Coppette? Sì grazie, nato dall'idea di una cittadina di Savignano il progetto, che si è aggiudicato il secondo premio in denaro, si pone l'obiettivo di ridurre l'utilizzo di assorbenti monouso.

DivulghiAMO buone pratiche! Terzo premio in denaro per questa idea del Comitato Genitori Scuole di Savignano sul Panaro, che ha l'obiettivo di supportare gli utenti, in particolare quelli che hanno esigenze speciali, nella raccolta differenziata, anche attraverso l'arte.

Circolo Ribalta per il Pianeta, progetto presentato dall'omonimo circolo Arci di Vignola, è finalizzato alla riduzione della plastica monouso durante gli eventi e si è aggiudicato il primo premio in attrezzature.

Riuso e Riduco, della Pro Loco di Savignano sul Panaro, è un'idea nata con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti durante le manifestazioni; si è aggiudicata il secondo premio in attrezzature.

I premi in denaro ammontano a 2.000 euro per il primo classificato; 1.200 euro per il secondo e 800 euro per il terzo. I premi in attrezzature possono variare in base all’azione da realizzare: si va dagli erogatori d’acqua del rubinetto fino a lavastoviglie industriali per la gestione di sagre ed eventi.

L’ampia adesione al concorso, che nei territori serviti dal Gruppo Hera in provincia di Modena ha visto la partecipazione complessiva di 82 progetti, dimostra il livello di attenzione e sensibilità espresso dai cittadini verso il tema della tutela ambientale, vissuto come responsabilità condivisa con la multiutiity e le amministrazioni comunali.