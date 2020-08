Concorsi, la Provincia assume un istruttore direttivo amministrativo

E' stato pubblicato, venerdì 7 agosto, il bando della Provincia di Modena per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite selezione pubblica, di un istruttore direttivo amministrativo categoria D.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 24 agosto, esclusivamente per via telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nel sito della Provincia dove sono contenute tutte le informazioni sui requisiti, le modalità per presentare domanda e sullo svolgimento delle prove previste.

Tra i requisiti figurano il possesso del diploma di laurea, negli indirizzi indicati dal bando, la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature informatiche.

La selezione si articola per soli esami con due prove scritte e una orale; se si supereranno i 250 candidati è prevista anche una preselezione tramite test di cultura generale e sulle materie delle prove scritte indicate nel bando.

Il concorso è previsto nel piano occupazionale della Provincia per potenziare le attività, facendo fronte ai pensionamenti dei mesi scorsi.