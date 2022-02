Concorso per l'ammissione al 204° Corso dell'Accademia Militare per la formazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri

E' stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al 204° Corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali:



Assere cittadini italiani;



Avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un periodo ...



Per i requisiti di dettaglio consulta il Bando di Concorso

