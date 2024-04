Concorso Hera #abbiamonelcuore, concluse le premiazioni in Appennino

Ha condotto in Appennino l’ultima tappa di #abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali del territorio modenese per coinvolgere le comunità locali in un’azione condivisa, per la cura dell’ambiente.

Nei giorni scorsi, nella cornice della Fabbrica delle Arti di Palazzo Ducale a Pavullo, sono stati consegnati i premi ai cinque progetti, su 17 presentati da realtà che operano nella nostra montagna, selezionati da un’apposita giuria tecnica di cui hanno fatto parte esperti del Gruppo Hera, in qualità di gestore dei servizi ambientali, delle amministrazioni comunali e persone qualificate che operano nell’ambito della comunicazione e della sostenibilità. Grazie ai contributi ricevuti, in denaro o in attrezzature, i progetti potranno essere realizzati e saranno tra le buone pratiche a sostegno e tutela del territorio.

Dei cinque progetti vincitori, tre riguardano il mondo della scuola e dell’infanzia. Vediamoli nel dettaglio:

Il primo premio in denaro è stato vinto dalla scuola primaria Ugolini di Fanano, che ha proposto “Strutture e soluzioni green - La scuola si mette in gioco!”, cioè una serie di laboratori orientati alla sostenibilità, che si svolgeranno nel giardino scolastico e nei parchi. Il riconoscimento è stato ritirato dall’insegnante referente del progetto e dai piccoli studenti.

Dedicato ai bambini è il progetto: “Patù, gioco da tavolo”, proposto dalla Nuova Pro Loco di Prignano sulla Secchia, che si è aggiudicato il secondo premio in denaro. Il gioco insegna ai più piccoli, divertendosi, come fare la raccolta differenziata.

Contro il degrado e il littering, il gruppo informale Genitori Scuole Sestola ha presentato il progetto: “Belli dentro puliti fuori”, che ha vinto il terzo premio in denaro. Si tratta di una gara a squadre che coinvolge tutto il plesso e si struttura in più fasi: dalla sensibilizzazione da parte dei ragazzi verso i cittadini sul tema dell’abbandono dei rifiuti alla raccolta di questi ultimi in occasione della Giornata Mondiale della terra.

I due premi in attrezzature sono stati invece vinti dal Circolo Frassineti di Pavullo e dalla Pro Loco di Riolunato con i progetti intitolati “Riduzione imballaggi in plastica monouso per le sagre” e “Divertiamoci insieme salvaguardando l’ambiente” pensati per ridurre la produzione di rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche e sagre.

Le classifiche del concorso, che è quindi giunto al termine, sono disponibili anche sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera.