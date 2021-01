L'Ospedale di Sassuolo riapre la selezione per nuovi infermieri

Si riapre il concorso dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. per l’assunzione, a tempo determinato e indeterminato, di infermieri per le aree di alta e media intensità di cura. Dopo lo stop del concorso causato, un anno fa, dall’emergere della pandemia di Covid-19, riparte oggi la fase selettiva prevista nel bando.

Viste le nuove regole in materia di sicurezza e prevenzione della trasmissione del virus, l’ospedale ha previsto, per la prima volta, lo svolgimento “virtuale” dell’iter selettivo, fino al colloquio individuale che dovrà avvenire in presenza. Sarà possibile inviare le candidature entro il 26 gennaio.

Per i requisiti richiesti e per scoprire i dettali dell’Avviso di selezione, è necessario visitare il sito internet dell'ospedale nella sezione “Lavora con noi”.