Concorso per 96 agenti di Polizia Locale in tutta la regione, formazione online

E' stato pubblicato il corso-concorso pubblico per esami della regione emilia-romagna, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 96 posti di agente di polizia locale (area istruttori c.c.n.l. comparto funzioni locali), di cui 29 posti riservati ai volontari delle forze armate ai sensi del d.lgs. n. 66/2010. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 giugno 2023.

Per quanto concerne l'età: non inferiore ad anni 18 e non avere compiuto, alla data di scadenza del bando, il 36esimo anno di età. I candidati che, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, siano stati assunti come addetti di polizia locale a tempo determinato, per almeno 60 giorni complessivi anche non continuativi, possono partecipare se non abbiano compiuto, alla data di scadenza del bando, il 39esimo anno di età.

Questa proposta dalle Regione è una grande opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Chi intende partecipare e fare la differenza in sede concorsuale può affidarsi al nostro Laboratorio di Formazione SULPL NAZIONALE (Sindacato di Categoria della Polizia Locale). Nostro obiettivo è far arrivare i ragazzi preparatissimi e sicuri di se a quell'importante percorso che potrebbe rappresentare per loro l'entrata nel mondo del lavoro e la possibilità di indossare con orgoglio quella Divisa. Abbiamo in programma due date per il corso di formazione, ciascuno dei quali prevede oltre 40 ore di alta formazione. Ogni corso online è suddiviso in 17 lezioni che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.00 e il sabato dalle 17.00 alle 19.30, in diretta, su piattaforma zoom.

I docenti sono esperti professionisti del settore. Il primo corso avrà inizio già domani, giovedì 1 giugno e si concluderà mercoledì 21 giugno; il secondo corso avrà inizio lunedì 26 giugno e terminerà venerdì 14 luglio. Verrà rilasciato anche attestato di partecipazione.

Il programma affronterà tutte le materie necessarie per affrontare le prove d'esame. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti e gli oltre 6 mila quiz per permettere loro di esercitarsi. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.



Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@ sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo.