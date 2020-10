Locali chiusi entro le 24, i commercianti: "Inutile e punitivo"

"Le nuove norme inserite nel Dpcm, che stanno seminando il panico tra gli operatori modenesi, sono inefficaci e inutilmente punitive per un settore, quello dei pubblici esercizi, che è stato colpito pesantemente dall'emergenza Covid-19". Lo segnala a Modena Confcommercio, puntualizzando: "Se impediamo di lavorare, bisognerebbe prima risolvere il problema degli indennizzi, del sostegno strutturale al settore e degli ammortizzatori sociali. Che ad oggi non ci sono o si sono rivelati non sufficienti".

La chiusura dei locali alle 24, taglia corto quindi l'associazione a livello locale, è un provvedimento che non ha senso: "Perchè posso stare seduto in un locale, con il rispetto dei distanziamento, dalle 23 alle 24 e poi- si chiede Confcommercio- non posso starci dalle 24 all'1? E poi perchè si dice che si vieta di permanere fuori dai locali quando il divieto di assembramento è già previsto? La verità è che con questo provvedimento per moltissimi locali non avrà più senso aprire. E sono migliaia: street bar, birrerie, pub. Ma il danno economico con perdita del fatturato ci sarà anche per pizzerie, pub, ristoranti, cocktail bar che lavorano fino a tardi e che tengono vive e sicure le nostre città".

Posto inoltre che "i ristoranti non sono fonti di diffusione del contagio perchè i contagi, quando a maggio sono stati riaperti i ristoranti, sono rimasti su livelli contenuti grazie a tutte le misure e precauzioni adottate, mentre l'impennata c'è stata con la riapertura delle scuole e il rientro negli uffici e nei luoghi di lavoro", secondo Confcommercio infine anche la stretta su feste e banchetti è un'altra nota dolente, costituendo "un provvedimento che penalizza uno dei settori della ristorazione più danneggiati".

(DIRE)