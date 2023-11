"Nemmeno con un dito", seminario formativo del Siulp in Questura

Si è svolta ieri mattina, dalle ore 11 alle ore 14, l’assemblea formativa del Siulp sul tema della violenza di genere, aperta agli iscritti ed ai non iscritti, a uomini e donne, ai poliziotti e agli impiegati civili dell’Interno della Questura ma anche dei Commissariati distaccati e delle Specialità di tutta la provincia. È in assoluto la prima volta che un sindacato della Polizia di Stato promuove un’assemblea formativa – cioè non dedicata ai problemi ed alle carenze della categoria – ma per sensibilizzare e formare tutti riguardo un problema che, ogni giorno di più, mette a nudo limiti e problemi di questa società riguardo la violenza di genere.

L’argomento, introdotto e moderato da Lucia Purgato responsabile Siulp Provinciale e Regionale per le pari opportunità, è stato affrontato da tre punti di vista principali: quello sindacale, con la relazione di Rosamaria Papaleo, Segretaria Generale CISL UST Emilia Centrale, con una panoramica dei casi affrontati in ambito lavorativo ma anche familiare, con l’intervento di Cosimo Zaccaria, avvocato penalista del Foro di Modena che ha sviscerato i limiti legislativi delle varie norme contro la violenza di genere ed i loro limiti applicativi, ed infine con la relazione della Dott.ssa Paola Dondi Responsabile del Servizio Psicologia AOU di Modena, la quale ha spiegato i protocolli operativi e le modalità procedurali nei confronti delle donne vittime di violenza.

Il saluto finale è stato dell’avvocato e professoressa Mirella Guicciardi, coordinatrice dal Comitato Pari Opportunità – CUP di Modena e dell’Emilia Romagna, che ha ricordato quanta strada ci sia ancora da percorrere per prevenire appieno questa problematica.

"L’iniziativa unica nel suo genere, ha riscosso un buon successo tra gli operatori della Polizia di Stato ma anche tra gli impiegati civili dell’Interno che hanno partecipato con interesse - spiega il Siulp - Non escludiamo di allargare e migliorare questa esperienza anche in futuro, poiché riteniamo che per parlare di questo problema, ogni giorno sia buono e non soltanto in occasione delle celebrazioni formali".