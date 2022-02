Polo Conad, le modifiche al progetto nella seconda Conferenza dei Servizi

Ieri si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei servizi, che ha analizzato gli aspetti che la proprietà dovrà inserire nella revisione del progetto di ampliamento dello stabilimento Conad nell’area dell’ex Civ e Civ. L’organismo tecnico ha infatti ascoltato i rappresentanti di Conad che, sulla base delle richieste degli enti, dell'Amministrazione e delle diverse osservazioni, hanno approfondito diversi profili progettuali sui quali formulare le modifiche al progetto. La Conferenza ha quindi valutato le proposte del privato e gli ha fornito indicazioni, in base all’istruttoria in corso, sugli elementi da assumere nella revisione del progetto con l’obiettivo di migliorarlo.

Tra i punti più strutturali vi è sicuramente l’eliminazione della palazzina uffici, su cui la proprietà aveva già espresso disponibilità al Comune. A questa modifica, rispetto al progetto iniziale, si aggiungono la trasformazione dei posti auto su via Finzi in parcheggio pubblico e la realizzazione di un parcheggio di pertinenza nell’area ex Civ e Civ al posto della palazzina uffici, con il conseguente spostamento dell’accesso per i dipendenti su via Canaletto, oltre al trasferimento da via Europa a via Finzi del transito di mezzi Hera, di soccorso e di pronto intervento.

La società avrà ora 90 giorni di tempo per presentare allo Sportello unico attività produttive (Suap) del Comune di Modena il progetto esecutivo modificato e, a seguire, ufficio lo trasmetterà ai vari soggetti coinvolti e convocherà una nuova seduta della Conferenza dei servizi, che riprenderà l’attività istruttoria.

L’iter del progetto, avviato con la presentazione della domanda di ampliamento dello stabilimento Conad da parte della società Imco spa ad agosto 2021, ha visto una prima seduta della Conferenza dei servizi, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa e l’apertura della fase di presentazione delle osservazioni per 60 giorni con la pubblicazione lo scorso 24 novembre, a seguito del quale sono state presentate sei osservazioni di cui due dal comitato Villaggio Europa, tre da privati e una dai Verdi. Contestualmente il sindaco Gian Carlo Muzzarelli aveva inviato alla società una propria nota che chiedeva l’approfondimento di elementi come l’assetto della mobilità, il tema del paesaggio, le connessioni e l’implementazione del verde, cui la proprietà aveva risposto annunciando la disponibilità a non realizzare più la palazzina degli uffici.

Escluse le novità emerse il mese scorso, il progetto pare dunque confermato nei suoi tratti fondamentali. In particolare dal punto di vista della realizzazione del grande magazzino automatizzato e del nuovo accesso viario da via Canaletto. Elementi fortemente contestati dal Comitato dei residenti, che pur apprezzando alcune modifiche relative allo sfruttamento di via Europa, contesta nel complesso l'insediamento, giudicandolo troppo impattante dal punto di vista ambientale.