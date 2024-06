Conferenza territoriale sociale e sanitaria: Massimo Mezzetti è il nuovo presidente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prima seduta, oggi, per la nuova Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena, dopo le elezioni comunali che hanno portato nuovi sindaci a sedere nell’organismo che permette, appunto, alle autonomie locali di svolgere il ruolo loro assegnato dal governo del sistema sociale e sanitario.

Prima dell’inizio della seduta, in conferenza stampa, il presidente uscente Gian Carlo Muzzarelli ha ricordato il lavoro svolto negli anni del suo mandato.

“Abbiamo operato con la massima unità possibile per assicurare programmazioni, investimenti e politiche condivise – ha sottolineato Muzzarelli – consapevoli che gli obiettivi della sanità sono fondamentali perché il diritto alla salute è il centro della vita. In questi anni – ha proseguito il presidente uscente - come Regione e come CTSS abbiamo dato un’impostazione completa sulla valutazione unica del territorio: la rete ospedaliera, l’hub di Modena, la valorizzazione delle piattaforme di tutto il territorio, le reti socio-sanitarie, le reti informatiche, il potenziamento delle risorse per la ricerca, il ruolo dei professionisti e la valorizzazione per evitare fughe dalla sanità e far arrivare i migliori. Auguro buon lavoro a tutti e in bocca al lupo”.

A seguire è intervenuto il presidente della Provincia Fabio Braglia, ringraziando Muzzarelli per il suo “importante coordinamento del territorio e auguro buon lavoro al nuovo presidente della CTSS. Cercheremo di portare avanti il principio di lavorare tutti al meglio per il nostro territorio e ringrazio i direttori delle aziende sanitarie per il loro lavoro. Abbiamo obiettivi e ambizioni, tutto il PNRR da mettere in campo, ma dobbiamo unirci e chiedere al Governo le risorse per mettere a terra i progetti e valorizzare le persone”.

All’inizio della seduta è stata messa ai voti dei sindaci dei 47 Comuni che compongono la CTSS la nomina del neo eletto sindaco di Modena Massimo Mezzetti quale presidente della CTSS e di Fabio Braglia quale vice presidente. La proposta, avanzata dai sindaci stessi, è stata approvata con l’astensione dello stesso Mezzetti e del presidente della provincia Braglia.

“Ringrazio per questa nomina – ha detto Mezzetti – lavorerò per una collegialità reale tra noi amministratori: siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo condividere assieme le scelte per il bene della sanità di tutto il territorio”.