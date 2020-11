Ordinanza anticontagio, confermati i mercati nei comuni modenesi

I Comuni modenesi sciolgono i dubbi sulle aprrture dei mercati ambulanti, dopo che l'Ordinanza Regionale approvata ieri ha limitato questo tipo di manifestazioni all'approvazione di misure più rigide per evitare la creazione di assembramenti. I prossimi mercati sono confermati.

Il mercato in piazza dei Martiri a Carpi si continuerà a fare: l'Amministrazione comunale infatti ha predisposto le misure e le modalità che l'ordinanza regionale richiede da domani, sabato 14, per poter derogare al divieto (niente mercati in area pubblica o privata, a meno che appunto non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole specifiche).

In particolare, un'ordinanza firmata oggi dal Sindaco Bellelli prevede che tutta l'area mercatale sarà perimetrata, e avrà i prescritti due varchi distinti: entrambi sul lato nord della piazza (duomo), uno d'ingresso (verso corso Fanti) e uno di uscita (verso corso Cabassi); tali varchi saranno presidiati da personale incaricato, così come personale addetto sorveglierà fra le bancarelle il rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza (mascherina).

Lo stesso provvedimento sindacale consente domani anche il regolare svolgimento del mercato alimentare in via Ugo da Carpi. Viene invece sospeso il “mercato del contadino” nell'ex-foro boario, sia domani sia martedì 17, in attesa di predisporre misure che consentano di riprenderlo, sempre nel rispetto della ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione.

Anche da Sassuolo arriva la conferma dei mercati, sia quello “contadino” del sabato che quelli settimanali del martedì e del venerdì, con la perimetrazione delle aree, entrate ed uscite separate, controlli agli ingressi che saranno contingentati grazie alla collaborazione dei Volontari.

Il Comune di Soliera si attiva per continuare a consentire lo svolgimento in sicurezza dei mercati settimanali (quelli del martedì e del sabato, ma anche il mercato contadino del venerdì mattina) che costituiscono un punto di riferimento preziosissimo per la vita sociale ed economica del paese. A partire da domani - sabato 14 novembre, dalle 8 alle 13 - il mercato viene quindi confermato con tutte le tipologie merceologiche, non solo quelle alimentari. Per permetterne lo svolgimento, l'area interessata sarà opportunamente perimetrata e transennata, con un solo ingresso (e una sola uscita, distinta) presidiata da steward che misureranno la temperatura e verificheranno i requisiti di sicurezza, come l'obbligo di indossare la mascherina e il ricorso al gel disinfettante per le mani. L'invito ai cittadini è di portare il proprio contributo al rispetto delle ultime disposizioni nazionali e regionali, compreso l'opportuno distanziamento fra le persone.

Lunedì 16 novembre si svolgerà regolarmente il mercato anche a San Felice sul Panaro. Il Comune ha infatti adottato tutte le misure previste dall’ordinanza regionale dello scorso 12 novembre che entrerà in vigore sabato 14 novembre. La prosecuzione del mercato in forma completa, dipenderà però dal comportamento dei cittadini e dal rispetto delle indicazioni che saranno impartite dagli assistenti civici addetti alla sua vigilanza. I frequentatori del mercato dovranno obbligatoriamente indossare tutti la mascherina, osservare il divieto di assembramento e rispettare le note norme igienico – sanitarie. Sulla base delle relazioni che giungeranno in Comune, effettuate dal personale addetto alla gestione del mercato, l’Amministrazione comunale valuterà se mantenerlo in forma completa o ridurlo al solo alimentare.