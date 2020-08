Cantieri in centro storico, i commercianti: "Concludere in fretta, scoraggiano i clienti"

Attualmente sono numerosi i cantieri attivi nel centro storico di Modena, che negli ultimi anni ha visto un crescendo di interventi di riqualificazione. Daniele Cavazza, Direttore Area Città di Modena di Confesercenti commenta: "Questo è un segnale concreto, sinonimo della volontà di riqualificare ulteriormente il cuore della città, in particolare qulle aree di pregio a traffico limitato o addirittura pedonalizzate che, però, mostrano ancora un arredo urbano più confacente a zone aperte al traffico. Ma i continui lavori in corso hanno un impatto pesantissimo sulle attività commerciali circostanti, già pesantemente colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria: il calo degli incassi, infatti, si accentua in quelle attività che hanno sede nelle aree interessate da chiusure per cantieri".



"I cantieri arrecano forti disagi ai fruitori del centro storico e scoraggiano i clienti di attività commerciali e turistiche che risentono negativamente della scarsa accessibilità di vie o parti di vie come Corso Canalchiaro e Via Canalino in particolare - sottolinea Daniele Cavazza che avanza in merito una richiesta precisa agli amministratori - Chiediamo pertanto all'Amministrazione Comunale di mettere in atto tutte le azioni affinchè le ditte assegnatarie terminino i lavori il più presto possibile, per avere la maggior parte delle aree libere per il Festival Filosofia. Sollecitiamo, inoltre, misure straordinarie a sostegno di queste imprese quali ulteriori sconti sui tributi comunali, oltre a quelli previsti dai regolamenti vigenti in periodo pre-Covid".

