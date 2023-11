Congedo, l'Arma dei Carabinieri saluta il Luogotenente Ennio Apicella

Il Luogotenente Ennio Apicella, Comandante della Stazione Carabinieri di Concordia sulla Secchia, è andato in congedo dopo 37 anni di servizio. Originario di Pompei, si è arruolato come Carabiniere effettivo nel 1986 e due anni dopo, da vincitore di concorso, ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali prima a Velletri e poi a Vicenza.

La sua esperienza militare nell’Arma territoriale è stata diversificata: ha infatti prestato servizio alla Stazione di Anzio e a quella di Rignano Flaminio (Rm), oltre che al Nucleo Operativo di Roma. Nel 1999 è approdato in Emilia Romagna, ove ha ricoperto per tre anni l’incarico di Comandante della Stazione di Frassinoro e poi di Modena San Damaso (dal 2002 al 2004). E’ stato poi trasferito alla Stazione di Soliera e al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, prima di assumere il comando della Stazione di Concordia dal dicembre 2019 a ottobre 2023.

Ennio Apicella ha portato avanti negli ultimi anni non solo la vocazione come Carabiniere, ma anche quella religiosa: dopo il percorso formativo, infatti, lo scorso 14 ottobre è stato nominato diacono in una cerimonia presso il Duomo di Carpi presieduta dall'Arcivescovo Castellucci. In questa nuova veste proseguirà il suo servizio verso la comunità.