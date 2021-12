Ospedale di Sassuolo, tre interventi chirurgici in diretta "mondiale"

Al 32esimo Congresso Nazionale di Chirurgia dell'Apparato Digerente, organizzato nei giorni scorsi dal prof. Giorgio Palazzini a Roma, tra i collegamenti in diretta streaming da 22 sale operatorie di tutto il mondo, c’era anche l’ospedale di Sassuolo. I chirurghi coordinati dalla Dr.ssa Silvia Neri, hanno eseguito tre interventi in laparoscopia: un'ernia inguinale bilaterale, una colecistectomia con asportazione di calcoli dal coledoco e un’emicolectomia destra per neoplasia, ricevendo i complimenti dai moderatori dell’evento, per il grande “affiatamento” dimostrato dall’équipe sassolese.

“Cogliendo appieno – ha voluto sottolineare Silvia Neri – il senso del lavorare bene insieme e in sicurezza. Desidero ringraziare tutto il personale del blocco operatorio – ha proseguito Neri – infermieri, oss e anestesisti per la disponibilità e l’impegno che ognuno ha messo in campo per far sì che tutto funzionasse al meglio. Il risultato ottenuto è stato possibile grazie alla collaborazione e alla stima reciproca che si rinnova, anche nelle difficoltà, ogni giorno”.