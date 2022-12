Congresso Fillea/Cgil, Rodolfo Ferraro confermato segretario provinciale

Rodolfo Ferraro è stato confermato oggi segretario del sindacato Fillea/Cgil Modena che rappresenta i lavoratori edili, legno e materiali da costruzione.

L’assemblea congressuale Fillea/Cgil, composta da 34 delegati tutti del documento di maggioranza “Il lavoro crea il futuro” (primo firmatario Maurizio Landini), ha votato il nuovo Comitato Direttivo e l’Assemblea Generale, che a sua volta ha eletto Ferraro con il 98% dei voti.

La Fillea Cgil ha 5.200 iscritti al 31.12.21.

Rodolfo Ferraro, 37 anni, era già segretario Fillea/Cgil Modena dal giugno 2020. Laureato nel 2009 in Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche a Bologna, inizia a lavorare per aziende di grandi infrastrutture edili per l’ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. Si iscrive alla Fillea Cgil di Castrovillari dove nel 2012 entra nel Direttivo e nel 2016 entra a far parte della Segreteria.

Nel 2014 diventa dipendente di una società del Gruppo CMB di Carpi che lo trasferisce presso la sede carpigiana nel 2017. Nel novembre di quell’anno entra a far parte del Direttivo della Fillea di Modena e nel 2018 viene eletto presidente oltre a diventare funzionario a tempo pieno seguendo le aziende del settore delle costruzioni del distretto di Carpi.

.