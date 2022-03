A Carpi 166 profughi, al via la distribuzione di beni di prima necessità

Questa settimana i profughi ucraini ospitati in famiglie carpigiane cominceranno a ricevere i beni raccolti nel deposito di “Carpi Fashion System”: la modalità stabilita per la distribuzione prevede che l’interessato telefoni allo 0594728738 (numero unico “Volontari in rete Terre d'Argine”) per prenotare i generi, ricompresi in una lista predisposta secondo le disponibilità; i volontari provvederanno poi a preparare la “spesa” in base al numero dei componenti del nucleo, e a consegnarla a domicilio, fino a esaurimento delle scorte. Possono accedere alla distribuzione dei beni i nuclei che si sono segnalati allo sportello dei Servizi sociali dell'Unione, chiamando il numero 0598635288 (dal lunedì al sabato 8:30-12:30; martedì e giovedì anche 14:00-16:30) o scrivendo a servizisocialicarpi@terredargine.it

Sono 166 i profughi arrivati nel territorio dell'Unione, la maggior parte dei quali (124) nel Comune di Carpi: formano 63 nuclei familiari, con un totale di 79 minori.

Sottolinea Tamara Calzolari, Assessore al Sociale: « Dopo aver inviato in Ucraina più di sette tonnellate di materiale la scorsa settimana, abbiamo accolto l'esigenza di sostenere le tante persone arrivate nel territorio grazie all'ospitalità di parenti e amici, in attesa di vedere realizzati gli aiuti annunciati dal Governo in questi giorni. Anche stavolta la rete della solidarietà ha risposto prontamente, e grazie all'attività dei tanti volontari coordinati dalla Protezione Civile, siamo in grado di portare rapidamente un aiuto concreto alle famiglie accolte dalla nostra comunità. »