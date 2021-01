Un calendario per Aseop - Casa di Fausta, consegnata la donazione

Oggi la consegna di pc e materiale didattico per i bambini ospiti per la cura delle malattie oncologiche, grazie ai contributi del gruppo Facebook "Modena a domicilio e che informa" e al Lions Club Modena Romanica

È stata consegnata oggi la donazione fatta ad ASEOP - CASA DI FAUSTA, grazie ai contributi raccolti con la distribuzione del calendario AVIA PERVIA 2020, progetto portato avanti dal gruppo facebook MODENA A DOMICILIO E CHE INFORMA e dal LIONS CLUB MODENA ROMANICA. Con i contributi raccolti è stato possibile acquistare dei pc per la didattica a distanza e altri materiali utili alla permanenza delle famiglie dei bambini e ragazzi ospitati per la cura di malattie oncologiche presso il Policlinico di Modena. La vendita dei calendari è ancora in corso e saranno poi acquistati anche altri materiali.

Alla consegna erano presenti il Presidente di ASEOP Erio Bagni, l’Assessore del Comune di Modena Andrea Bosi, la titolare di IDEAS4U e amministratrice del gruppo facebook Maja Argenziano, il Presidente del LIONS CLUB MODENA ROMANICA Fabio Filippin e una rappresentanza dei gestori di locali e negozi che hanno attivamente collaborato alla riuscita del progetto.

“La scelta di realizzare un calendario di beneficenza per ASEOP – CASA DI FAUSTA è stata determinata dalla volontà di supportare una realtà eccellente del nostro territorio, impegnata dal 1988 nel supporto delle famiglie dei bambini malati, nella ricerca per la cura e ora anche nella gestione di una casa - alloggio che ospita gratuitamente le famiglie impegnate nelle cure oncologiche. La community facebook di MODENA A DOMICILIO sta dimostrando in questi mesi la forza della rete costruita, una rete di centinaia di attività commerciali e di servizi (solo sul portale sono quasi 250) e di circa 20.000 iscritti in soli 10 mesi di presenza sul social. Una rete di persone e di relazioni quotidiane. È un grande progetto di promozione, informazione e condivisione per una città che non si è mai del tutto fermata”.

Il calendario di beneficenza AVIA PERVIA è stato realizzato con gli scatti del fotografo Fabrizio Annovi.

Il portale MODENA A DOMICILIO E CHE INFORMA,collegato all’omonima community facebook, ha totalizzato oltre 100.000 visualizzazioni in nove mesi di attività ed è sostenuto dalla agenzia di Comunicazione e Marketing IDEAS4U e dalla società di consulenza ECORICERCHE di Sassuolo.

Le attività che hanno collaborato in maniera fondamentale alla distribuzione del calendario e presso cui è ancora disponibile qualche copia, sono: CARTOLIBRERIA IL PUFFO, FOTOZOOM, PAZZI DI GRANO (FORMIGINE), AQUILONE GIOCATTOLI, LA LUNA PARRUCCHIERI, IL GIARDINO DI ALICE, TM DI TORRICELLI MASSIMO (CASTELFRANCO), LO SCALFAROTTO 3, BARUFFA COFFEE, PIZZERIA A TAVOLA CON DELIA, PANETTERIA MASSIMO BEDENDO (ALBINELLI), MR TOAST, BRAME PROFUMERIA, L’ARCOBALENO (OSPEDALE BAGGIOVARA), POLLICINO STOCK, STUDIO VANITY.