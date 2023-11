Accademia Militare, il 205° corso “Fierezza” riceve lo spadino

Nei giorni scorsi, nell’affascinante cornice del Cortile d’Onore dell’Accademia Militare, alla presenza del Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dello spadino, atto formale che, per i cadetti del 205° corso “Fierezza”, sancisce l’acquisizione dello status di Allievi Ufficiali.

Il Comandante del Reggimento Allievi, Colonnello Elio Manes, di fronte ai suoi tre battaglioni schierati per la cerimonia, ha indicato loro come il senso del dovere continui ad essere oggi più che mai “uno dei valori guida per gli Allievi dell’Accademia Militare”. Infine, soffermandosi sul significato del passaggio dello spadino e rivolgendosi agli “anziani” del 204° Corso “Volontà” li ha spronati ad essere d’esempio quotidiano per i colleghi più giovani del 205° Corso “Fierezza”, investiti formalmente.

Il Capocorso del 204° corso ha consegnato lo spadino al rappresentante del 205° corso mentre gli Allievi del secondo anno auguravano all’unisono a quelli del primo “Buona fortuna!”; il canto da parte dell’intero Reggimento Allievi dell’inno “Una Acies” ha suggellato, infine, il gemellaggio tra i due corsi.