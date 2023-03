Consegnati i diplomi ai nuovi Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio

Domenica 26 febbraio si è tenuta la cerimonia di conferimento dei diplomi dell’Ordine Costantiniano presso la chiesa di San Giorgio a Modena, alla presenza del Segretario Generale dott. Giampaolo Grazian.

Il Delegato Vicario per l’Emilia Romagna, dottor Pietro Coppelli, coadiuvato dal Rappresentante per Modena e Reggio Emilia, dottor Ilario Pagani, hanno consegnato i diplomi di nomina a:

Colonnello Ciro Forte, Vice Comandante e Capo di Sato Maggiore dell’Accademia Militare di Modena, Colonnello Luigi Regni, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, Tenente Colonnello Alessandro Dimichino, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, Tenente Colonnello Paolo Lafiosca, ufficiale dell’Esercito italiano.

Nella bellissima chiesa seicentesca di San Giorgio, si è tenuta la Santa Messa presieduta dal Priore Vicario della Delegazione Emilia Romagna, don Stefano Antonelli, assistito da don Marco Falcone, Cappellano militare dell’Accademia di Modena, che ha letto il messaggio di S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, rivolto a tutti i Cavalieri e Dame.

Il Segretario Generale dott. Grazian nel suo intervento ha portato i saluti di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Gran Maestro, ricordando, inoltre, la figura del compianto Delegato Avv. Corrado Sforza Fogliani, che tanto ha fatto negli anni per l’attività dell’Ordine, ruolo ora portato avanti dal Vicario dottor Pietro Coppelli.

Presenti numerosi Cavalieri di Modena, ma anche di altre città, in particolare da Piacenza, giunti a Modena per l’occasione, oltre che dai Rappresentanti dell’Ordine, conte Giacomo Cavina Boari per Bologna, e professor Massimo Franchi per Parma.

La cerimonia nella chiesa di San Giorgio è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, anche grazie alla presenza di un nutrito gruppo di Cadetti dell’Accademia Militare di Modena, che hanno accolto gli invitati, hanno coadiuvato il celebrante nella funzione liturgica e accompagnato la Santa Messa con canti e musica.

Numerosi ospiti illustri, autorità civili e militari. In particolare il Generale di Divisione Davide Scalabrin, Comandante dell’Accademia Militare di Modena e Cavaliere dell’Ordine, che gentilmente ha invitato tutti i partecipanti ad una visita guidata al Museo storico dell’Accademia.

Al termine della visita il Delegato Vicario dottor Pietro Coppelli, a nome dell’Ordine Costantiniano, ha consegnato il crest del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio al Generale Scalabrin, ringraziandolo per l’ospitalità.

A conclusione dell’incontro è seguito un piacevole brindisi nei Saloni di Stato dell’Accademia Militare.