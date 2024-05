Consigli per prevenire truffe e furti in abitazione: il Comandante dei Carabinieri incontra gli anziani

Nella serata di ieri, a Castelvetro, presso la bocciofila comunale, con il patrocinio del Comune e del Circolo Arci Castelvetro, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Capo Nicola Loconte, ha incontrato gli anziani della zona per fornire alcuni pratici ed utili consigli per prevenire truffe e furti in abitazione.

Un segno di vicinanza per le fasce più deboli della popolazione e un invito ad alzare la guardia nei confronti di quelle persone pronte a carpire la buona fede ed i sentimenti più genuini delle persone per raggirarle.

L’incontro ha suscitato l’interesse di un folto numero di persone, alle quali sono stati dispensati importanti suggerimenti utili alla prevenzione e gli accorgimenti da adottare per tutelarsi dagli odiosi raggiri, illustrando le insidie più ricorrenti e i metodi utilizzati dai malfattori per razziare contanti e preziosi, custoditi con cura e sacrificio dalle vittime.

Il Comandante ha avuto modo di rappresentare l’importanza della collaborazione tra la cittadinanza e le Forze dell’Ordine, invitando a comunicare eventuali sospetti o circostanze anomale che spesso risultano fondamentali sia all’identificazione degli autori, che alla repressione degli stessi illeciti.

I consigli del Maresciallo hanno riscosso l’attenzione degli astanti, che hanno posto molteplici domande per innalzare la soglia di sicurezza e prevenzione di simili fenomeni delittuosi.