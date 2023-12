Si è insediato il nuovo Consiglio dei Ragazzi di Bastiglia e Bomporto

Un'Aula Magna piena quella che ha accolto le autorità cittadine lo scorso martedì 19 dicembre alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Alessandro Volta” di Bomporto. La Sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri e la Vicesindaca Manuela Rossi, insieme alla Sindaca di Bomporto Tania Meschiari, hanno incontrato il neo eletto Consiglio Comunale Alunni.

Invitate dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Pavarotti, Olga Tamburini, hanno conosciuto e 'proclamato' ufficialmente il loro collega primo cittadino Javier Fantuzzi della classe 3^ E e il Vicesindaco Raffaele Fontana della classe 2^ F.

Dopo un'appassionata e intensa campagna elettorale, le ragazze e i ragazzi della Scuola Volta sono andati a votare il 27 novembre scorso, 407 in tutto gli aventi diritto che hanno decretato l'elezione di Sindaco, Vicesindaco e Consiglieri.

Tante le candidate e i candidati che hanno partecipato alla corsa elettorale, confermando la buona riuscita di un importante progetto portato avanti insieme ai loro docenti, con l'intento di sensibilizzare e promuovere l'impegno per il 'bene comune'. E tante anche le idee e le proposte messe in campo, a partire da quelle sul funzionamento della scuola per estendersi all'esterno, verso la comunità più ampia. Ora gli eletti e le elette si sono divisi in 5 commissioni (Bilancio, Ambiente e Sicurezza, Cultura e Istruzione, Tempo libero, Solidarietà) e sono pronti a proseguire il loro lavoro, potendo contare sull'aiuto e sulla disponibilità al confronto dei Comuni di Bastiglia e Bomporto.