Castelvetro, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi

Un solo punto all’ordine del giorno nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Castelvetro: l’insediamento del nuovo “Consiglio comunale dei Ragazzi”, con la proclamazione degli eletti e la nomina delle cariche. Dopo gli interventi del presidente del Consiglio, del vicesindaco, dei capigruppo e della dirigente scolastica, i consiglieri “adulti” hanno ceduto gli scranni ai 30 rappresentanti al Consiglio comunale dei Ragazzi, due per ogni classe delle scuole medie.

Sulla poltrona di sindaco è stata eletta Sara Rinaldi (classe 3aD), mentre il vicesindaco sarà Alice Macchioni (classe 3aB). Assessori sono stati nominati: Giacomo Morten ad ambiente ed ecologia; Sara Raffaelli a scuola, cultura e spettacolo; Riccardo Berretti (vice Giacomo Cestari) a giochi, sport e divertimento; Elena Martinelli (vice Pietro Ferrari) a solidarietà, salute e sicurezza stradale; Matteo Rispo (vice Matteo Ciavarella) allo sviluppo del paese.

Dopo la proclamazione i ragazzi eletti hanno subito presentato un primo ventaglio di proposte, tutte orientate allo sviluppo delle attività fuori e dentro la scuola: dalla creazione di laboratori (musica, cinema e orto scolastico) alle attività di scoperta del territorio, dalla pulizia dei rifiuti nelle campagne e nei torrenti all’introduzione di corsi pomeridiani autogestiti. Su tutte, una mancanza molto sentita dai ragazzi: quella di un luogo di ritrovo e di incontro sul territorio, che faciliti l’integrazione e il sano divertimento fra i giovani castelvetresi.

Soddisfazione per l’insediamento nelle parole del vicesindaco e assessore alla scuola, Giorgia Mezzacqui: «Il Consiglio comunale dei Ragazzi si è rivelato, nel tempo, una fucina di cittadinanza, in grado di catalizzare crescente passione e interesse da parte degli studenti. Questi ragazzi mi hanno colpito, non solo per la maturità dimostrata e per l’impegno, ma anche per il forte senso di appartenenza alla nostra comunità e ciò mi rende particolarmente orgogliosa».